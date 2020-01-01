Це неприпустимо, – владика Михаїл про використання Миколая у комерції





Так вважає митрополит Луцький і Волинський Михаїл, пише



Напередодні зимових свят усе частішають випадки, коли до просування чи рекламування певного продукту залучають Діда Мороза, Санта Клауса і навіть святого Миколая. Переодягнені в улюблених зимових героїв аніматори закликають людей щось купувати чи кудись приходити.



"Це недопустимі речі. Якщо це Санта Клаус чи Дід Мороз – то, будь ласка. Це вигадані персонажі. Але якщо людина у священичий (одяг святого Миколая), в короні, то так не можна. Це хіба може бути для якогось дуже особливого дійства, як от запалювання ялинки. І текст його повинен говорити не "купуйте тут", а передусім про речі духовні і піднесені.



Для антуражу можна використовувати Діда Мороза чи Санта Клауса. А Святого Миколая ні. Не варто плутати житейське з релігійним", – наголошує владика Михаїл.

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