Новорічна пропозиція: «Квартири місяця» – у «Яровиці»*
Сьогодні, 10:32
Готові квартири завжди мають великий попит. Зданий будинок, підведені всі комунікації, створений благоустрій на подвір'ї, залишається лише зробити ремонт і переселитися.
Саме таку квартиру пропонують у «Яровиці» ще й за акційною новорічною ціною від 15950 грн/кв.м.
Акційна «Квартира місяця» розташована у 6–ому зданому будинку комплексу «Яровиця».
Будинок енергоощадний, з вентильованим фасадом. Такі фасади забезпечують високі і стабільні показники з теплового опору. Будинки до 40% енергоефективніші, що дозволяє істотно економити не лише на опаленні в холодну пору року, але і на кондиціонуванні влітку.
Вмонтовані 5-камерні німецькі вікна з BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним шумоізоляційним склопакетом. На прибудинковій території є красиві місця для відпочинку, доріжки і озеленення, велика кількість спортивних тренажерів, професійне баскетбольне поле, підземний та наземний паркінги, яскравий дитячий майданчик. Розвинена внутрішня інфраструктура: салони, магазини, кав’ярні, сфера послуг тощо.
Площа квартири – 75,7 кв. м. Квартира має цікаве планувальне рішення:
- просторий хол з гардеробною кімнатою;
- окремі велика ванна та туалет;
- велика вітальня та затишна спальня;
- оригінальна кухня.
- кожна кімната має панорамні лоджії, де можна облаштувати відпочинкові зони та робочий кабінет.
У забудовника зауважують, що кількість квартир обмежена. Акція діє до 30.01.2021р. Забудовник залишає за собою право змінювати умови акції.
Телефонуйте 050 402 05 05, сайт http://yarovytsya.com.ua/
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Саме таку квартиру пропонують у «Яровиці» ще й за акційною новорічною ціною від 15950 грн/кв.м.
Акційна «Квартира місяця» розташована у 6–ому зданому будинку комплексу «Яровиця».
Будинок енергоощадний, з вентильованим фасадом. Такі фасади забезпечують високі і стабільні показники з теплового опору. Будинки до 40% енергоефективніші, що дозволяє істотно економити не лише на опаленні в холодну пору року, але і на кондиціонуванні влітку.
Вмонтовані 5-камерні німецькі вікна з BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним шумоізоляційним склопакетом. На прибудинковій території є красиві місця для відпочинку, доріжки і озеленення, велика кількість спортивних тренажерів, професійне баскетбольне поле, підземний та наземний паркінги, яскравий дитячий майданчик. Розвинена внутрішня інфраструктура: салони, магазини, кав’ярні, сфера послуг тощо.
Площа квартири – 75,7 кв. м. Квартира має цікаве планувальне рішення:
- просторий хол з гардеробною кімнатою;
- окремі велика ванна та туалет;
- велика вітальня та затишна спальня;
- оригінальна кухня.
- кожна кімната має панорамні лоджії, де можна облаштувати відпочинкові зони та робочий кабінет.
У забудовника зауважують, що кількість квартир обмежена. Акція діє до 30.01.2021р. Забудовник залишає за собою право змінювати умови акції.
Телефонуйте 050 402 05 05, сайт http://yarovytsya.com.ua/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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