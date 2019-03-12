Новорічна пропозиція: «Квартири місяця» – у «Яровиці»*

Готові квартири завжди мають великий попит. Зданий будинок, підведені всі комунікації, створений благоустрій на подвір'ї, залишається лише зробити ремонт і переселитися.Саме таку квартиру пропонують у «Яровиці» ще й за акційною новорічною ціною від 15950 грн/кв.м.Акційна «Квартира місяця» розташована у 6–ому зданому будинку комплексу «Яровиця».Будинок енергоощадний, з вентильованим фасадом. Такі фасади забезпечують високі і стабільні показники з теплового опору. Будинки до 40% енергоефективніші, що дозволяє істотно економити не лише на опаленні в холодну пору року, але і на кондиціонуванні влітку.Вмонтовані 5-камерні німецькі вікна з BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним шумоізоляційним склопакетом. На прибудинковій території є красиві місця для відпочинку, доріжки і озеленення, велика кількість спортивних тренажерів, професійне баскетбольне поле, підземний та наземний паркінги, яскравий дитячий майданчик. Розвинена внутрішня інфраструктура: салони, магазини, кав’ярні, сфера послуг тощо.Площа квартири – 75,7 кв. м. Квартира має цікаве планувальне рішення:- просторий хол з гардеробною кімнатою;- окремі велика ванна та туалет;- велика вітальня та затишна спальня;- оригінальна кухня.- кожна кімната має панорамні лоджії, де можна облаштувати відпочинкові зони та робочий кабінет.У забудовника зауважують, що кількість квартир обмежена. Акція діє до 30.01.2021р. Забудовник залишає за собою право змінювати умови акції.