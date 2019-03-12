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Новорічна пропозиція: «Квартири місяця» – у «Яровиці»*

Новорічна пропозиція: «Квартири місяця» – у «Яровиці»*
Готові квартири завжди мають великий попит. Зданий будинок, підведені всі комунікації, створений благоустрій на подвір'ї, залишається лише зробити ремонт і переселитися.

Саме таку квартиру пропонують у «Яровиці» ще й за акційною новорічною ціною від 15950 грн/кв.м.

Акційна «Квартира місяця» розташована у 6–ому зданому будинку комплексу «Яровиця».

Будинок енергоощадний, з вентильованим фасадом. Такі фасади забезпечують високі і стабільні показники з теплового опору. Будинки до 40% енергоефективніші, що дозволяє істотно економити не лише на опаленні в холодну пору року, але і на кондиціонуванні влітку.
Новорічна пропозиція: «Квартири місяця» – у «Яровиці»*

Вмонтовані 5-камерні німецькі вікна з BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним шумоізоляційним склопакетом. На прибудинковій території є красиві місця для відпочинку, доріжки і озеленення, велика кількість спортивних тренажерів, професійне баскетбольне поле, підземний та наземний паркінги, яскравий дитячий майданчик. Розвинена внутрішня інфраструктура: салони, магазини, кав’ярні, сфера послуг тощо.
Новорічна пропозиція: «Квартири місяця» – у «Яровиці»*

Площа квартири – 75,7 кв. м. Квартира має цікаве планувальне рішення:

- просторий хол з гардеробною кімнатою;
- окремі велика ванна та туалет;
- велика вітальня та затишна спальня;
- оригінальна кухня.
- кожна кімната має панорамні лоджії, де можна облаштувати відпочинкові зони та робочий кабінет.

У забудовника зауважують, що кількість квартир обмежена. Акція діє до 30.01.2021р. Забудовник залишає за собою право змінювати умови акції.

Телефонуйте 050 402 05 05, сайт http://yarovytsya.com.ua/

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Теги: Яровиця, акція, квартира, Луцьк
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