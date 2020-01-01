Хто заробляє найбільше: ТОП-10 високооплачуваних вакансій в Україні





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Максимальна зарплата в цьому рейтингу - у потенційного директора. Менеджеру високого рівня готові платити 20 тисяч гривень щомісяця, що в перерахунку на міжнародну валюту становить майже 717 доларів.



Менеджер з продажу може отримувати 17,5 тисяч гривень щомісячної плати. Це трохи більше 600 доларів.



Водієві і менеджеру з роботи з клієнтами готові платити 15 тисяч гривень, тобто 500 з гаком доларів.



Бухгалтер і кухар можуть претендувати на зарплату у 12 тисяч гривень - це трохи більше 400 доларів.



Продавець-консультант, менеджер залу і вантажник можуть розраховувати на оклад у 10 тисяч гривень - близько 355 доларів. Трохи нижче цього зарплата касира - 340 доларів (9,5 тисяч гривень).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український сайт для пошуку роботи з пропозиціями вакансій Work.ua опублікував звіт за рік. У ньому вказані 10 найбільш високооплачуваних в Україні вакансій.Про це повідомляє Інформатор Максимальна зарплата в цьому рейтингу - у потенційного директора. Менеджеру високого рівня готові платити 20 тисяч гривень щомісяця, що в перерахунку на міжнародну валюту становить майже 717 доларів.Менеджер з продажу може отримувати 17,5 тисяч гривень щомісячної плати. Це трохи більше 600 доларів.Водієві і менеджеру з роботи з клієнтами готові платити 15 тисяч гривень, тобто 500 з гаком доларів.Бухгалтер і кухар можуть претендувати на зарплату у 12 тисяч гривень - це трохи більше 400 доларів.Продавець-консультант, менеджер залу і вантажник можуть розраховувати на оклад у 10 тисяч гривень - близько 355 доларів. Трохи нижче цього зарплата касира - 340 доларів (9,5 тисяч гривень).

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