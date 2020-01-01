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Хто заробляє найбільше: ТОП-10 високооплачуваних вакансій в Україні

Хто заробляє найбільше: ТОП-10 високооплачуваних вакансій в Україні
Український сайт для пошуку роботи з пропозиціями вакансій Work.ua опублікував звіт за рік. У ньому вказані 10 найбільш високооплачуваних в Україні вакансій.

Про це повідомляє Інформатор.

Максимальна зарплата в цьому рейтингу - у потенційного директора. Менеджеру високого рівня готові платити 20 тисяч гривень щомісяця, що в перерахунку на міжнародну валюту становить майже 717 доларів.

Менеджер з продажу може отримувати 17,5 тисяч гривень щомісячної плати. Це трохи більше 600 доларів.

Водієві і менеджеру з роботи з клієнтами готові платити 15 тисяч гривень, тобто 500 з гаком доларів.

Бухгалтер і кухар можуть претендувати на зарплату у 12 тисяч гривень - це трохи більше 400 доларів.

Продавець-консультант, менеджер залу і вантажник можуть розраховувати на оклад у 10 тисяч гривень - близько 355 доларів. Трохи нижче цього зарплата касира - 340 доларів (9,5 тисяч гривень).


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Теги: зарплати, рейтинг
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Коментарі 1
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Не з тих ви взялися рахувати .Корупційні судді ,прокурори ,митники і всякі гниди з наглядових рад заробляють в сотні разів більше ніж ви перечислили чесних працівників .
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