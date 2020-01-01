У Луцьку охоронці нічого клубу, що працював у карантин вночі, побили поліцейського

У Луцьку нічний заклад діяв з порушеннями, а охоронці умисно нанесли ушкодження поліцейському, який припиняв правопорушення.Про це повідомляє ГУНП в області.Учора, 19 грудня, близько 23-ї години, охоронці одного з нічних закладів у Луцьку нанесли тілесні ушкодження дільничному офіцерові поліції під час виконання ним службових обов’язків.Поліцейський отримав інформацію, що в клубі триває розважальний захід, який продовжуватиметься після 23 години, що, відповідно до нових обмежень Кабміну, заборонено.Сам заклад після 22 години, за отриманою інформацією, продовжував приймати замовлення відвідувачів і проводити розрахункові операції, що також заборонено новими обмеженнями. Зауважують, що всередині перебувало чимало відвідувачів, яких туди пропускали, за інформацією поліції, «по знайомству» чи «по дзвінку» - звісно, всі вони не дотримувались карантину і порушували встановлені правила.Під час того, як поліцейський показував охоронцям посвідчення і наголошував на дотриманні заборон і карантинних обмежень, ті схопили його та вивели з закладу, нанісши тілесні ушкодження.36-річний поліцейського не госпіталізовували.22-річний та 28-річний нападники були затримані відповідно до ст. 208 КПК України. Відкрили кримінальне провадження за ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Нині очікується погодження прокуратурою їм підозр у скоєному. Такі дії караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.