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На Волині помер колишній директор педколеджу

На Волині помер колишній директор педколеджу
На Волині відійшов у вічність колишній директор Володимир-Волинського педагогічного коледжу Євгеній Шишкін.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нинішній директор навчального закладу Микола Савельєв.

"19 грудня пішов у кращий світ один з перших директорів Володимир-Волинського педагогічного училища, Євген Васильович Шишкін. Вічна пам'ять..." - йдеться у дописі.

Довідка видання "Район.Володимир-Волинський":

Євгеній Шишкін народився у 1928 році у родині репресованих, виростав без батька, без діда, якого разом із трьома братами розстріляли як класових ворогів, бо – куркулі. Мати сама піднімала їх із братом. Під час війни, підлітком, працював у радгоспі – водив коня, який крутив молотарку. Захопившись морською романтикою під впливом дядька-моряка, спробував вступити у Ленінградське військово-морське училище. Однак курсантом «мореходки» стати не вдалося, не пройшов медкомісію по зору. Повернувшись додому, рік працював вихователем у дитячому будинку, в рідному селі.

А у 46-ому із групою друзів поїхав до далекого й невідомого міста на західній околиці Союзу. Вирішив вступати на юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Та вже у приймальній комісії змінив свій намір.

Коли, у 1950 році, перші випускники Львівського інституту фізкультури з новенькими дипломами розлетілися по країні, Євгеній Шишкін отримав направлення до Володимира-Волинського, у педагогічне училище фізвиховання (тепер педколедж). Спершу лише викладав фізкультуру, згодом майже два роки працював директором.

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Теги: Волинь, смерть
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