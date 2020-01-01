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Головний санлікар розповів, що їсти під час епідсезону грипу та ГРВІ

Головний санлікар розповів, що їсти під час епідсезону грипу та ГРВІ
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко порадив українцям як правильно харчуватись під час епідсезону грипу та ГРВІ.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Віктора Ляшка, секретних харчових продуктів проти грипоподібних вірусних інфекцій чи SARS-CoV-2 не існує, але для збільшення опірності організму до розвитку хвороб, потрібно дотримуватись принципів здорового харчування та намагатися формувати свою здорову тарілку.

"Пам’ятаємо, що навіть з невеликою та обмеженою кількістю інгредієнтів, можна готувати корисну та смачну їжу", - написав санлікар.

Він зазначив, що основний принцип харчування під час активності грипу та інших вірусів, базується на:

1) збалансованому харчуванні:
- споживання трьох порцій овочів і зелені, двох порцій фруків та ягід щодня, різнокольорових, свіжих, а також заморожених чи консервованих без додавання солі та цукру;

- вживання достаньої кількості білків у складі злакових чи бобових продуктів, горіхів та насіння, яєць, нежирного мяса або риби;

- забезпечення організму достатньою кількістю рідини, переважно за рахунок чистої питної води. Адже повноцінна гідратація є запорукою нормального кровообігу, терморегуляції, ефективного виведення непотрібних речовин.

2) споживання адекватної кількості калорій, обмеження солі, цукру:
- виділяйте більше вільного часу для фізичної активності. Кількість спожитих калорій має відповідати витратам енергії;

- добова кількість солі не повинна перевищувати 5 грамів. Надмірне споживання солі зумовлює підвищення кровяного тиску і ризику виникнення небезпечних ускладнень – інфарктів та інсультів;

- доцільно обмежити добову кількість цукру до 25 г. Слід памятати, що цукор міститься у солодких напоях, тістечках, випічці та інших продуктах. Регулярне вживання надмірної кількості цукру сприяє появі зайвої ваги, виникненню серцево-судинних захворюваннь, а також діабету.

Також Віктор Ляшко розповів, що існують дослідження, які доводять, що деякі харчові речовини здатні підвищити опір імунної системи до проникнення вірусів. Слід прагнути регулярно включати у власну дієту натуральні продукти, які є джерелом таких речовин:

Вітамін А – яловича печінка, печінка тріски, морква, бобові, шпинат, броколі.

Вітамін С – міститься у складі овочів фруктів та ягід (болгарський перець, броколі, томати, цитрусові, ківі, полуниці).

Вітамін D -утворюється у шкірі людини під дією ультрафіолетових променів. Є також у морській рибі та морепродуктах, жовтках яєць.

Вітамін Е - надходить при споживанні насіння соняшника, горіхів, авокадо, шпинату, гарбузу, оливкової олії, форелі, креветок.

Цинк – міститься у значній кількості у злакових, бобових, яловичині, яйцях, сирі, морепродуктах, горіхах та насінні.

Селен - різноманітні злакові, яйця, домашній сир, насіння соняшника, часник, біле м'ясо птиці, морська риба та морепродукти.

"Перелік, звісно, не повний, але дотримуючись навіть цих правил здорового харчування, можна значно допомогти імунітету протидіяти біологічним загрозам. І звісно, не відмовляйте собі поласувати салом, але не зловживайте", - жартома резюмував Віктор Ляшко.

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Теги: Віктор Ляшко, МОЗ, епідсезон, грип, ГРВІ
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