30-40 пар за місяць: незряча лучанка в'яже рукавиці для захисників України. ВІДЕО

Валентина Мазурик до різдвяно-новорічних свят готує нову партію в’язаних рукавиць бійцям на Схід України.



Щомісяця незряча жінка в’яже 30-40 пар, - йдеться в сюжеті



Такою волонтерською діяльністю займається уже впродовж 6,5 років. Жінка каже: в’яже без вихідних та відпустки по 10-12 годин на день.



Нагадаємо, нещодавно



Валентина Мазурик розповідає, що останні пари рукавиць передавала бійцям на замовлення капелана батальйону "Донбас. Україна", а до того подарунки отримали волинські прикордонники.



Син волонтерки був добровольцем у зоні АТО/ООС із перших днів війни на Сході. Лучанка каже: не з чуток знала про потреби бійців. Технологію в’язання рукавиць для військових придумала сама шість років тому.



У кожну пару рукавиць жінка вкладає листівку-подяку з власними віршами.



Каже: хоч два слова, а вже – вісточка військовим із Західної України. Одного дня, розповідає волонтерка, отримала дзвінок-подяку із фронту від військової медсестри, адже в цих рукавицях можна робити перев’язки у холодну пору.



Нитки для в’язання приносять люди, розповідає волонтерка. Спершу рукавиці були однотонними, та згодом бійці запропонували, аби ці в'язані речі були кольоровими.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкадо різдвяно-новорічних свят готує нову партію в’язаних рукавиць бійцям на Схід України.Щомісяця незряча жінка в’яже 30-40 пар, - йдеться в сюжеті Суспільного Такою волонтерською діяльністю займається уже впродовж 6,5 років. Жінка каже: в’яже без вихідних та відпустки по 10-12 годин на день.Нагадаємо, нещодавно жінку нагородили відзнакою Ради національної безпеки і оборони України - нагрудним знаком "Захисник України" Валентина Мазурик розповідає, що останні пари рукавиць передавала бійцям на замовлення капелана батальйону "Донбас. Україна", а до того подарунки отримали волинські прикордонники.Син волонтерки був добровольцем у зоні АТО/ООС із перших днів війни на Сході. Лучанка каже: не з чуток знала про потреби бійців. Технологію в’язання рукавиць для військових придумала сама шість років тому.У кожну пару рукавиць жінка вкладає листівку-подяку з власними віршами.Каже: хоч два слова, а вже – вісточка військовим із Західної України. Одного дня, розповідає волонтерка, отримала дзвінок-подяку із фронту від військової медсестри, адже в цих рукавицях можна робити перев’язки у холодну пору.Нитки для в’язання приносять люди, розповідає волонтерка. Спершу рукавиці були однотонними, та згодом бійці запропонували, аби ці в'язані речі були кольоровими.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію