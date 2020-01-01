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Волинське місто «одягнуло» святкові декорації. ФОТОРЕПОРТАЖ

Волинське місто «одягнуло» святкові декорації. ФОТОРЕПОРТАЖ
Наближається 2021 рік, до його зустрічі жителі Володимира-Волинського активно готуються, прикрашаючи новорічними декораціями місто.

Про йдеться на сторінках видання ndilo.

На світлинах, які зробили наші фотокореспонденти, можна спостерігати за тим, як проявляють свій креатив аби створити передноворічний святковий настрій.


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Теги: Волинь, Володимир-Волинський
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