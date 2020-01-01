Волинське місто «одягнуло» святкові декорації. ФОТОРЕПОРТАЖ





Про йдеться на сторінках видання



На світлинах, які зробили наші фотокореспонденти, можна спостерігати за тим, як проявляють свій креатив аби створити передноворічний святковий настрій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наближається 2021 рік, до його зустрічі жителі Володимира-Волинського активно готуються, прикрашаючи новорічними декораціями місто.Про йдеться на сторінках видання ndilo На світлинах, які зробили наші фотокореспонденти, можна спостерігати за тим, як проявляють свій креатив аби створити передноворічний святковий настрій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію