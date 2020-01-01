Волинянин отримав штраф за те, що нецензурно лаявся і хотів вигнати з дому дружину
Сьогодні, 02:14
На Волині судили чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння ображав дружини і намагався ї побити.
Про це повідомляє Район.Любешів, посилаючись на постанову Любешівського районного суду.
22 жовтня перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, пенсіонер вчинив домашнє насильство щодо своєї дружини: ображав її нецензурною лайкою, намагався побити, виганяв з будинку, чим завдав шкоди психічному здоров`ю потерпілої.
Згодом він правопорушення своє визнав, у скоєному розкаявся.
За насильство в сім'ї пенсіонер заплатить штраф. Суд оштрафував домашнього насильника його на 680 гривень, а також стягнув з нього 420 гривень судового збору.
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Про це повідомляє Район.Любешів, посилаючись на постанову Любешівського районного суду.
22 жовтня перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, пенсіонер вчинив домашнє насильство щодо своєї дружини: ображав її нецензурною лайкою, намагався побити, виганяв з будинку, чим завдав шкоди психічному здоров`ю потерпілої.
Згодом він правопорушення своє визнав, у скоєному розкаявся.
За насильство в сім'ї пенсіонер заплатить штраф. Суд оштрафував домашнього насильника його на 680 гривень, а також стягнув з нього 420 гривень судового збору.
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