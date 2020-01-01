У Ковелі п'яний чоловік побив поліцейського
Сьогодні, 06:31
У Ковелі чоловік у стані алкогольного сп'яніння побив працівника поліції, який хотів його перевірити.
Про це повідомляє КовельМедіа.
Зранку на вулиці Княгині Ольги в Ковелі поліцейські зупинили п’яного 31-річного ковельчанина та хотіли здійснити його поверхневий огляд.
Чоловік розпочав словесний конфлікт із правоохоронцями, а на вимогу заспокоїтись – почав чинити фізичний опір та вдарив головою патрульного в обличчя, чим завдав йому легкі тілесні ушкодження.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження.
В ході досудового розслідування потерпілий та обвинувачений уклали угоду про примирення. Згідно з нею, останній визнав свою провину і надав добровільну згоду на призначення покарання.
Ковельський міськрайонний суд затвердив угоду та призначив ковельчанину три роки позбавлення волі з однорічним випробувальним терміном.
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Про це повідомляє КовельМедіа.
Зранку на вулиці Княгині Ольги в Ковелі поліцейські зупинили п’яного 31-річного ковельчанина та хотіли здійснити його поверхневий огляд.
Чоловік розпочав словесний конфлікт із правоохоронцями, а на вимогу заспокоїтись – почав чинити фізичний опір та вдарив головою патрульного в обличчя, чим завдав йому легкі тілесні ушкодження.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження.
В ході досудового розслідування потерпілий та обвинувачений уклали угоду про примирення. Згідно з нею, останній визнав свою провину і надав добровільну згоду на призначення покарання.
Ковельський міськрайонний суд затвердив угоду та призначив ковельчанину три роки позбавлення волі з однорічним випробувальним терміном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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