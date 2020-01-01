У Ковелі п'яний чоловік побив поліцейського





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Зранку на вулиці Княгині Ольги в Ковелі поліцейські зупинили п’яного 31-річного ковельчанина та хотіли здійснити його поверхневий огляд.



Чоловік розпочав словесний конфлікт із правоохоронцями, а на вимогу заспокоїтись – почав чинити фізичний опір та вдарив головою патрульного в обличчя, чим завдав йому легкі тілесні ушкодження.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження.



В ході досудового розслідування потерпілий та обвинувачений уклали угоду про примирення. Згідно з нею, останній визнав свою провину і надав добровільну згоду на призначення покарання.



Ковельський міськрайонний суд затвердив угоду та призначив ковельчанину три роки позбавлення волі з однорічним випробувальним терміном.

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