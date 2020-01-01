Волинянин записав пісню з учасником нацвідбору на «Євробачення». ВІДЕО





Кліп до пісні опублікували 18 грудня у YouTube, - пише



«Працюємо якось з Владом на студії, ми зараз часто обмінюємось з ним досвідом, і тут Влад каже: «А давай зробим новорічний трек?» У нас було 15 хвилин… та повні штани ентузіазму! Ми швидко накидали біт та в той самий вечір написали текст», – поділився Morphom на своїй сторінці у Facebook.



Артист зазначає, що кліп вдалося зняти за дві години.



«Трек готовий, давай знімемо відео? У передноворічній метушні займатись зйомками – справа не дуже вдячна. Але нам пощастило – знадобилось лише дві години та друзі. Це одна з найлегших пісень, над якою мені доводилось працювати. Як по настрою так і по легкості її створення)», – зазначив Роман Черенов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Саундпродюсер і музикант з Ковеля Роман Черенов (на псевдонім Morphom) випустив новорічну пісню «Ok Ok Ok» із співаком LAUD.Кліп до пісні опублікували 18 грудня у YouTube, - пише Район.Ковель «Працюємо якось з Владом на студії, ми зараз часто обмінюємось з ним досвідом, і тут Влад каже: «А давай зробим новорічний трек?» У нас було 15 хвилин… та повні штани ентузіазму! Ми швидко накидали біт та в той самий вечір написали текст», – поділився Morphom на своїй сторінці у Facebook.Артист зазначає, що кліп вдалося зняти за дві години.«Трек готовий, давай знімемо відео? У передноворічній метушні займатись зйомками – справа не дуже вдячна. Але нам пощастило – знадобилось лише дві години та друзі. Це одна з найлегших пісень, над якою мені доводилось працювати. Як по настрою так і по легкості її створення)», – зазначив Роман Черенов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію