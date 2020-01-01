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На Рівненщині сталася смертельна автотроща за участі п'яти автівок. ФОТО

На Рівненщині сталася смертельна автотроща за участі п'яти автівок. ФОТО
На Рівненщині сталася масова аварія за участі п'яти автомобілів, під час якої загинула людина.

Про це повідомляє Суспільне.

Аварія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Грушвиця, близько 17:30. У автопригоді є один загиблий та троє травмованих. Причиною аварії став виїзд однієї з машин на зустрічну смугу.

Як інформувало Суспільне раніше, автотроща сталась на міжнародній трасі Київ-Чоп біля Грушвиці Рівненського району, це 20 кілометрів від міста.

Як розповіла речниця Нацполіції області Марія Юстицька, слідчі встановили попередні обставини автопригоди. За версією правоохоронців, 48-річний кермувальник на бусі "Mercedes-Benz" рухався у бік Львова, на зустрічній смузі він зіткнувся з легковиком "Mercedes-Benz". Після цього легковик "Mercedes-Benz" відкинуло на зустрічну, там він зіткнувся із "Peugeot Partner". Тим часом бус зіткнувся з іще двома автомобілями, які їхали в бік Рівного, це вантажівка "Iveco" та легковиком "Ford Mondeo".

У цій аварії загинув водій автомобіля "Peugeot", це 56-річний житель Рівненського району. Крім того, тяжкі травми отримав 47-річний водій вантажівки зі Львова. Його ушпиталили.

Інших учасників інциденту медики оглянули, зі слів речниці поліції, вони від ушпиталення відмовились.

Станом на 20:30 рух міжнародною трасою розблокували. На місці іще працюють патрульні та слідчі.


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Теги: Рівненщина, смерть, аварія
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