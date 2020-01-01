На Рівненщині сталася смертельна автотроща за участі п'яти автівок. ФОТО
Сьогодні, 21:54
На Рівненщині сталася масова аварія за участі п'яти автомобілів, під час якої загинула людина.
Про це повідомляє Суспільне.
Аварія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Грушвиця, близько 17:30. У автопригоді є один загиблий та троє травмованих. Причиною аварії став виїзд однієї з машин на зустрічну смугу.
Як інформувало Суспільне раніше, автотроща сталась на міжнародній трасі Київ-Чоп біля Грушвиці Рівненського району, це 20 кілометрів від міста.
Як розповіла речниця Нацполіції області Марія Юстицька, слідчі встановили попередні обставини автопригоди. За версією правоохоронців, 48-річний кермувальник на бусі "Mercedes-Benz" рухався у бік Львова, на зустрічній смузі він зіткнувся з легковиком "Mercedes-Benz". Після цього легковик "Mercedes-Benz" відкинуло на зустрічну, там він зіткнувся із "Peugeot Partner". Тим часом бус зіткнувся з іще двома автомобілями, які їхали в бік Рівного, це вантажівка "Iveco" та легковиком "Ford Mondeo".
У цій аварії загинув водій автомобіля "Peugeot", це 56-річний житель Рівненського району. Крім того, тяжкі травми отримав 47-річний водій вантажівки зі Львова. Його ушпиталили.
Інших учасників інциденту медики оглянули, зі слів речниці поліції, вони від ушпиталення відмовились.
Станом на 20:30 рух міжнародною трасою розблокували. На місці іще працюють патрульні та слідчі.
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Про це повідомляє Суспільне.
Аварія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Грушвиця, близько 17:30. У автопригоді є один загиблий та троє травмованих. Причиною аварії став виїзд однієї з машин на зустрічну смугу.
Як інформувало Суспільне раніше, автотроща сталась на міжнародній трасі Київ-Чоп біля Грушвиці Рівненського району, це 20 кілометрів від міста.
Як розповіла речниця Нацполіції області Марія Юстицька, слідчі встановили попередні обставини автопригоди. За версією правоохоронців, 48-річний кермувальник на бусі "Mercedes-Benz" рухався у бік Львова, на зустрічній смузі він зіткнувся з легковиком "Mercedes-Benz". Після цього легковик "Mercedes-Benz" відкинуло на зустрічну, там він зіткнувся із "Peugeot Partner". Тим часом бус зіткнувся з іще двома автомобілями, які їхали в бік Рівного, це вантажівка "Iveco" та легковиком "Ford Mondeo".
У цій аварії загинув водій автомобіля "Peugeot", це 56-річний житель Рівненського району. Крім того, тяжкі травми отримав 47-річний водій вантажівки зі Львова. Його ушпиталили.
Інших учасників інциденту медики оглянули, зі слів речниці поліції, вони від ушпиталення відмовились.
Станом на 20:30 рух міжнародною трасою розблокували. На місці іще працюють патрульні та слідчі.
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