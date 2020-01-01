Україна отримала першу медаль в бобслеї
Сьогодні, 04:19
Українські спортсменки здобули в скарбничку нашої держави першу в ысторыъ медаль у бобслеї.
Про це повідомляє Sport ua.
Українки Лідія Гунько та Ірина Ліщинська виграли бронзу на етапі Кубка Європи в Сігулді (Латвія).
У змаганнях двійок українки показали третій результат і здобули історичну нагороду, яка стала першою в історії України.
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Про це повідомляє Sport ua.
Українки Лідія Гунько та Ірина Ліщинська виграли бронзу на етапі Кубка Європи в Сігулді (Латвія).
У змаганнях двійок українки показали третій результат і здобули історичну нагороду, яка стала першою в історії України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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