Україна отримала першу медаль в бобслеї





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Українки Лідія Гунько та Ірина Ліщинська виграли бронзу на етапі Кубка Європи в Сігулді (Латвія).



У змаганнях двійок українки показали третій результат і здобули історичну нагороду, яка стала першою в історії України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські спортсменки здобули в скарбничку нашої держави першу в ысторыъ медаль у бобслеї.Про це повідомляє Sport ua Українки Лідія Гунько та Ірина Ліщинська виграли бронзу на етапі Кубка Європи в Сігулді (Латвія).У змаганнях двійок українки показали третій результат і здобули історичну нагороду, яка стала першою в історії України.

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