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Україна отримала першу медаль в бобслеї

Україна отримала першу медаль в бобслеї
Українські спортсменки здобули в скарбничку нашої держави першу в ысторыъ медаль у бобслеї.

Про це повідомляє Sport ua.

Українки Лідія Гунько та Ірина Ліщинська виграли бронзу на етапі Кубка Європи в Сігулді (Латвія).

У змаганнях двійок українки показали третій результат і здобули історичну нагороду, яка стала першою в історії України.

Україна отримала першу медаль в бобслеї

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Теги: спорт, Україна
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