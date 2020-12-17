Повідомили, коли представникам бізнесу виплатять карантинні компенсації





Таку інформацію оприлюднили в Міністерстві економіки, - повідомляє



Крім ФОП виплати отримуватимуть ще й наймані працівники, тут мова йде про різні категорії, зокрема, ФОП, ТОВ тощо. У рекомендаціях сказано, що працівники компанії повинні подавати заявку на виплату компенсації через портал або додатки «Дія». Сума компенсації для всіх однакова — 8 тис. грн.



Ті ж, хто подадуть заявку на виплату «карантинних» коштів після 21.12, отримають гроші вже після Нового року.



Раніше повідомлялося, що опубліковані закони щодо підтримки бізнесу під час локдауну. На порталах парламенту і Кабміну 9 грудня опубліковані два закони України про підтримку підприємців під час повного локдауну з 8 по 24 січня 2021 року.



Також ми писали про те, що понад 200 тисяч ФОП подали заявки на отримання «карантинних» грошей. Такі дані були опубліковані за станом на 17.12.2020 р.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виплати компенсацій представникам малого та середнього бізнесу в Україні стартують не 21 грудня, як було сказано раніше, а з 22 грудня.Таку інформацію оприлюднили в Міністерстві економіки, - повідомляє Перший діловий Крім ФОП виплати отримуватимуть ще й наймані працівники, тут мова йде про різні категорії, зокрема, ФОП, ТОВ тощо. У рекомендаціях сказано, що працівники компанії повинні подавати заявку на виплату компенсації через портал або додатки «Дія». Сума компенсації для всіх однакова — 8 тис. грн.Ті ж, хто подадуть заявку на виплату «карантинних» коштів після 21.12, отримають гроші вже після Нового року.Раніше повідомлялося, що опубліковані закони щодо підтримки бізнесу під час локдауну. На порталах парламенту і Кабміну 9 грудня опубліковані два закони України про підтримку підприємців під час повного локдауну з 8 по 24 січня 2021 року.Також ми писали про те, що понад 200 тисяч ФОП подали заявки на отримання «карантинних» грошей. Такі дані були опубліковані за станом на 17.12.2020 р.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію