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Повідомили, коли представникам бізнесу виплатять карантинні компенсації

Повідомили, коли представникам бізнесу виплатять карантинні компенсації
Виплати компенсацій представникам малого та середнього бізнесу в Україні стартують не 21 грудня, як було сказано раніше, а з 22 грудня.

Таку інформацію оприлюднили в Міністерстві економіки, - повідомляє Перший діловий.

Крім ФОП виплати отримуватимуть ще й наймані працівники, тут мова йде про різні категорії, зокрема, ФОП, ТОВ тощо. У рекомендаціях сказано, що працівники компанії повинні подавати заявку на виплату компенсації через портал або додатки «Дія». Сума компенсації для всіх однакова — 8 тис. грн.

Ті ж, хто подадуть заявку на виплату «карантинних» коштів після 21.12, отримають гроші вже після Нового року.

Раніше повідомлялося, що опубліковані закони щодо підтримки бізнесу під час локдауну. На порталах парламенту і Кабміну 9 грудня опубліковані два закони України про підтримку підприємців під час повного локдауну з 8 по 24 січня 2021 року.

Також ми писали про те, що понад 200 тисяч ФОП подали заявки на отримання «карантинних» грошей. Такі дані були опубліковані за станом на 17.12.2020 р.

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Теги: Україна, компенсації
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