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Курс валют у Луцьку на 21 грудня: скільки коштують долар і євро

Курс валют у Луцьку на 21 грудня: скільки коштують долар і євро
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.00, а продаж – 28.14.

Євро при купівлі становить – 33.90, продажу – 34.09.

Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.386.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.52, продаж – 7.62.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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