Курс валют у Луцьку на 21 грудня: скільки коштують долар і євро





Євро при купівлі становить – 33.90, продажу – 34.09.



Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.386.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.52, продаж – 7.62.



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