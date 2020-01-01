У Ковелі вночі автівка злетіла у кювет
Сьогодні, 09:29
У Ковелі авто на київських номерах злетіло у кювет на 10 метрів.
Автопригода сталась в ніч на 21 грудня, близько першої години. Інформацію про інцидент «Ковель media» отримало з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автошляху М07 Київ – Ковель – Ягодин (так звана «Варшавка») поблизу дачного масиву. Ймовірно, водій автомобіля Volkswagen Transporter не впорався з керуванням, через що зніс дорожній знак «Дати дорогу» і злетів у кювет.
На місці автопригоди працювала патрульна поліція. Водій лишився живий. Подробиці ДТП з’ясовують.
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Автопригода сталась в ніч на 21 грудня, близько першої години. Інформацію про інцидент «Ковель media» отримало з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автошляху М07 Київ – Ковель – Ягодин (так звана «Варшавка») поблизу дачного масиву. Ймовірно, водій автомобіля Volkswagen Transporter не впорався з керуванням, через що зніс дорожній знак «Дати дорогу» і злетів у кювет.
На місці автопригоди працювала патрульна поліція. Водій лишився живий. Подробиці ДТП з’ясовують.
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