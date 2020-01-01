На Волині за минулу добу від коронавірусу померло троє людей, а інфікувалось – 316
Сьогодні, 10:10
За минулу добу на Волині зареєстрували 316 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 168,
м. Нововолинськ – 9,
Володимир-Волинський район – 26,
Горохівський район – 6,
Іваничівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 5,
Ківерцівський район –10,
Ковельський район – 5,
Локачинський район – 6,
Любешівський район – 3,
Луцький район – 58,
Маневицький район – 7,
Рожищенський район – 10.
Усього станом на 21 грудня в області зареєстрували 30 773 випадки.
Одужали – 24184 (за останню добу – 331). Летальні випадки – 484 (за останню добу – 3: в Горохівському, Іваничівському та Рожищенському районах).
Методом ПЛР всього обстежили 123 798 осіб, за минулу добу обстежено - 53 особи.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 168,
м. Нововолинськ – 9,
Володимир-Волинський район – 26,
Горохівський район – 6,
Іваничівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 5,
Ківерцівський район –10,
Ковельський район – 5,
Локачинський район – 6,
Любешівський район – 3,
Луцький район – 58,
Маневицький район – 7,
Рожищенський район – 10.
Усього станом на 21 грудня в області зареєстрували 30 773 випадки.
Одужали – 24184 (за останню добу – 331). Летальні випадки – 484 (за останню добу – 3: в Горохівському, Іваничівському та Рожищенському районах).
Методом ПЛР всього обстежили 123 798 осіб, за минулу добу обстежено - 53 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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