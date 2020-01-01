вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за минулу добу від коронавірусу померло троє людей, а інфікувалось – 316

На Волині за минулу добу від коронавірусу померло троє людей, а інфікувалось – 316
За минулу добу на Волині зареєстрували 316 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:

м. Луцьк – 168,
м. Нововолинськ – 9,
Володимир-Волинський район – 26,
Горохівський район – 6,
Іваничівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 5,
Ківерцівський район –10,
Ковельський район – 5,
Локачинський район – 6,
Любешівський район – 3,
Луцький район – 58,
Маневицький район – 7,
Рожищенський район – 10.

Усього станом на 21 грудня в області зареєстрували 30 773 випадки.
Одужали – 24184 (за останню добу – 331). Летальні випадки – 484 (за останню добу – 3: в Горохівському, Іваничівському та Рожищенському районах).

Методом ПЛР всього обстежили 123 798 осіб, за минулу добу обстежено - 53 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новорічна пропозиція: «Квартири місяця» – у «Яровиці»*
Сьогодні, 10:32
Студент-спортсмен луцького «політеху» – чемпіон України з панкратіону
Сьогодні, 10:26
На Волині за минулу добу від коронавірусу померло троє людей, а інфікувалось – 316
Сьогодні, 10:10
Невідомі обікрали плантацію лохини учасника АТО з Волині
Сьогодні, 09:42
У Ковелі вночі автівка злетіла у кювет
Сьогодні, 09:29
Схожі новини
Одна смерть та 467 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу Одна смерть та 467 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
17 грудень, 10:49
Одна смерть і майже 400 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу Одна смерть і майже 400 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
16 грудень, 09:50
П'ять смертей і 281 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу П'ять смертей і 281 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
15 грудень, 11:32
Двоє людей померло і 227 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу Двоє людей померло і 227 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
14 грудень, 09:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дитина – в реанімації: збирають кошти 5-річній дівчинці, яка постраждала в ДТП на Відродженні
Сьогодні, 11:35
 0
На Волині в аварії зіткнулись бус і поліцейське авто. ВІДЕО
Сьогодні, 11:33
 0
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в день святого Миколая*
Сьогодні, 11:30
 0
Як святий Миколай вітав дітей біля луцького РАЦСу. ФОТО
Сьогодні, 11:23
 0
Зникла 2 тижні тому: поліція розшукує 22-річну лучанку
Сьогодні, 11:09
 0
Медіа
відео
1/8