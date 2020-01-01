На Волині за минулу добу від коронавірусу померло троє людей, а інфікувалось – 316





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:



м. Луцьк – 168,

м. Нововолинськ – 9,

Володимир-Волинський район – 26,

Горохівський район – 6,

Іваничівський район – 3,

Камінь-Каширський район – 5,

Ківерцівський район –10,

Ковельський район – 5,

Локачинський район – 6,

Любешівський район – 3,

Луцький район – 58,

Маневицький район – 7,

Рожищенський район – 10.



Усього станом на 21 грудня в області зареєстрували 30 773 випадки.

Одужали – 24184 (за останню добу – 331). Летальні випадки – 484 (за останню добу – 3: в Горохівському, Іваничівському та Рожищенському районах).



Методом ПЛР всього обстежили 123 798 осіб, за минулу добу обстежено - 53 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 316 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:м. Луцьк – 168,м. Нововолинськ – 9,Володимир-Волинський район – 26,Горохівський район – 6,Іваничівський район – 3,Камінь-Каширський район – 5,Ківерцівський район –10,Ковельський район – 5,Локачинський район – 6,Любешівський район – 3,Луцький район – 58,Маневицький район – 7,Рожищенський район – 10.Усього станом на 21 грудня в області зареєстрували 30 773 випадки.Одужали – 24184 (за останню добу – 331). Летальні випадки – 484 (за останню добу – 3: в Горохівському, Іваничівському та Рожищенському районах).Методом ПЛР всього обстежили 123 798 осіб, за минулу добу обстежено - 53 особи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію