Студент-спортсмен луцького «політеху» – чемпіон України з панкратіону
Сьогодні, 10:26
У місті Бровари Київської області відбувся чемпіонат України з панкратіону та греплінгу серед дорослих (фул контакт).
Спортсмени з Волині показали чудовий результат, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Зокрема, студент ЛНТУ Солтан Велієв став чемпіоном України з панкратіону у розділі "Фул" та членом Національної збірної команди України з цього виду спорту.
Також, на чемпіонаті України з панкратіону, що відбувся в Броварах, спортсмени СК «Воїн» Іван Мельничук посів ІІ місце у розділі "Традішн" та ІІІ місце у розділі "Фул", Андрій Місюк - ІІІ місце у розділі "Традішн".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Спортсмени з Волині показали чудовий результат, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Зокрема, студент ЛНТУ Солтан Велієв став чемпіоном України з панкратіону у розділі "Фул" та членом Національної збірної команди України з цього виду спорту.
Також, на чемпіонаті України з панкратіону, що відбувся в Броварах, спортсмени СК «Воїн» Іван Мельничук посів ІІ місце у розділі "Традішн" та ІІІ місце у розділі "Фул", Андрій Місюк - ІІІ місце у розділі "Традішн".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Медики розповіли про стан 5-річної дитини, яка постраждала у автотрощі на Відродження
Сьогодні, 10:34
Новорічна пропозиція: «Квартири місяця» – у «Яровиці»*
Сьогодні, 10:32
Студент-спортсмен луцького «політеху» – чемпіон України з панкратіону
Сьогодні, 10:26
Невідомі обікрали плантацію лохини учасника АТО з Волині
Сьогодні, 09:42