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Студент-спортсмен луцького «політеху» – чемпіон України з панкратіону

Студент-спортсмен луцького «політеху» – чемпіон України з панкратіону
У місті Бровари Київської області відбувся чемпіонат України з панкратіону та греплінгу серед дорослих (фул контакт).

Спортсмени з Волині показали чудовий результат, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Зокрема, студент ЛНТУ Солтан Велієв став чемпіоном України з панкратіону у розділі "Фул" та членом Національної збірної команди України з цього виду спорту.

Також, на чемпіонаті України з панкратіону, що відбувся в Броварах, спортсмени СК «Воїн» Іван Мельничук посів ІІ місце у розділі "Традішн" та ІІІ місце у розділі "Фул", Андрій Місюк - ІІІ місце у розділі "Традішн".

Студент-спортсмен луцького «політеху» – чемпіон України з панкратіону
Студент-спортсмен луцького «політеху» – чемпіон України з панкратіону
Студент-спортсмен луцького «політеху» – чемпіон України з панкратіону
Студент-спортсмен луцького «політеху» – чемпіон України з панкратіону
Студент-спортсмен луцького «політеху» – чемпіон України з панкратіону
Студент-спортсмен луцького «політеху» – чемпіон України з панкратіону

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Теги: спорт, Волинь
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