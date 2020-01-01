Студент-спортсмен луцького «політеху» – чемпіон України з панкратіону

У місті Бровари Київської області відбувся чемпіонат України з панкратіону та греплінгу серед дорослих (фул контакт).Спортсмени з Волині показали чудовий результат, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Зокрема, студент ЛНТУстав чемпіоном України з панкратіону у розділі "Фул" та членом Національної збірної команди України з цього виду спорту.Також, на чемпіонаті України з панкратіону, що відбувся в Броварах, спортсмени СК «Воїн»посів ІІ місце у розділі "Традішн" та ІІІ місце у розділі "Фул",- ІІІ місце у розділі "Традішн".