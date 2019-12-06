Їдуть додому на свята: на польсько-українському кордоні зріс рух подорожувальників
Сьогодні, 10:47
Упродовж останніх кількох днів на польсько-українському кордоні спостерігається зростання руху подорожувальників у напрямку України.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомила речниця Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Елжбета Пікор.
“Упродовж останніх днів ми фіксуємо зростання руху подорожуючих у напрямку України. Громадяни України повертаються додому на свята”,- зазначила Пікор.
За її словами, на чинних пунктах пропуску в зоні відповідальності Бещадського відділу Прикордонної служби РП відкрито усі смуги руху в напрямку України.
Як повідомила Пікор, ще декілька днів тому упродовж доби на всіх пунктах пропуску з Україною кордон перетинали загалом, в середньому, 9-10 тисяч людей. Нині ця кількість зросла до 12-12,5 тис. і, очевидно, далі зростатиме.
На сьогодні в зоні відповідальності Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі кордон можна перетнути у ПП “Шегині-Медика”, “Краківець-Корчова”, “Грушів-Будомєж”. Водночас, не можна перетнути кордон на ПП “Смільниця-Кросценько”, який не функціонує з березня, коли було закрито кордон у зв'язку з пандемією коронавірусу. Спільний кордон не можна перетнути також потягом.
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Про це кореспондентові Укрінформу повідомила речниця Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Елжбета Пікор.
“Упродовж останніх днів ми фіксуємо зростання руху подорожуючих у напрямку України. Громадяни України повертаються додому на свята”,- зазначила Пікор.
За її словами, на чинних пунктах пропуску в зоні відповідальності Бещадського відділу Прикордонної служби РП відкрито усі смуги руху в напрямку України.
Як повідомила Пікор, ще декілька днів тому упродовж доби на всіх пунктах пропуску з Україною кордон перетинали загалом, в середньому, 9-10 тисяч людей. Нині ця кількість зросла до 12-12,5 тис. і, очевидно, далі зростатиме.
На сьогодні в зоні відповідальності Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі кордон можна перетнути у ПП “Шегині-Медика”, “Краківець-Корчова”, “Грушів-Будомєж”. Водночас, не можна перетнути кордон на ПП “Смільниця-Кросценько”, який не функціонує з березня, коли було закрито кордон у зв'язку з пандемією коронавірусу. Спільний кордон не можна перетнути також потягом.
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