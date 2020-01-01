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Авто і гараж згоріли вщент: у Луцьку в районі приватної забудови – пожежа. ВІДЕО

Авто і гараж згоріли вщент: у Луцьку в районі приватної забудови – пожежа. ВІДЕО
У районі приватної забудови в Луцьку – пожежа. Палає гараж біля житлового будинку на вулиці Марка Вовчка в мікрорайоні ЛПЗ.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами, загоряння сталося зранку понеділка, 21 грудня.

Перед спалахом вогню пролунав гучний вибух, тож, імовірно, загоряння сталося через взірвання бензобаку чи газової установки автомобіля, що перебував усередині приміщення.

Авто повністю згоріло, як і гараж.

На місці події працюють пожежники, які ліквідовують займання.





Відзначимо, що пожежу помітно з різних куточків району.





Авто і гараж згоріли вщент: у Луцьку в районі приватної забудови – пожежа. ВІДЕО
Авто і гараж згоріли вщент: у Луцьку в районі приватної забудови – пожежа. ВІДЕО

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Теги: пожежа, Луцьк, привтане забудова
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