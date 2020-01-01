Авто і гараж згоріли вщент: у Луцьку в районі приватної забудови – пожежа. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО





Про це



За їхніми словами, загоряння сталося зранку понеділка, 21 грудня.



Перед спалахом вогню пролунав гучний вибух, тож, імовірно, загоряння сталося через взірвання бензобаку чи газової установки автомобіля, що перебував усередині приміщення.



Авто повністю згоріло, як і гараж.



ОНОВЛЕНО о 11:55



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Завдяки оперативним діям вдалось не допустити розповсюдженню вогню на житловий будинок. Для боротьби з лихом залучались 9 рятувальників та 2 одиниці техніки.



Причина пожежі встановлюється.











Відзначимо, що пожежу помітно з різних куточків району.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У районі приватної забудови в Луцьку – пожежа. Палає гараж біля житлового будинку на вулиці Марка Вовчка в мікрорайоні ЛПЗ.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За їхніми словами, загоряння сталося зранку понеділка, 21 грудня.Перед спалахом вогню пролунав гучний вибух, тож, імовірно, загоряння сталося через взірвання бензобаку чи газової установки автомобіля, що перебував усередині приміщення.Авто повністю згоріло, як і гараж.ОНОВЛЕНО о 11:55На сайті волинських рятувальнів повідомили, що о 10:30 пожежу локалізували, о 10:41 – ліквідували. На гасіння пожежі подали 2 водяних стволи.Завдяки оперативним діям вдалось не допустити розповсюдженню вогню на житловий будинок. Для боротьби з лихом залучались 9 рятувальників та 2 одиниці техніки.Причина пожежі встановлюється.Відзначимо, що пожежу помітно з різних куточків району.

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