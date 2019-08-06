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Експерти дали поради, як правильно обрати штучну ялинку

Експерти дали поради, як правильно обрати штучну ялинку
Українці стали частіше купувати штучні ялинки. Однак з великим попитом зростає кількість неякісних і навіть шкідливих пропозицій.

Вибирати штучну ялинку потрібно не менш ретельно, ніж живу. Передусім фахівці радять уважно вчитатися в етикетку, - пише ТСН.

"Написано: хто виробник, його адреса, дата виготовлення. Строк придатності необмежений. Не містить шкідливих речовин. Вона відповідає нормативно-правовому акту", – розповів ТСН заступник начальника Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області Олександр Мандра.

Якщо цієї інформації на етикетці немає, то у продавця слід просити висновок санепідслужби чи сертифікат якості сировини, з якої виготовлено виріб.

Якщо ж ціна на ялинку підозріло низька, висока ймовірність, що її голки зроблені з паперу або з дешевих токсичних матеріалів.

Також зверніть увагу на запах пластику – він не повинен бути різким. Якість ялинки можна перевірити, акуратно посмикавши її за голки або погладивши проти росту: у якісної ялинки хвоя не ламається, не деформується і не обсипається.

Ще один важливий момент – пожежонебезпека. Попросіть продавця показати, як ялинка реагує на вогонь: у разі підпаленя її голки мають не горіти, а одразу гаснути.

Це саме стосується і ялинкових прикрас. Про неякісний товар свідчить неприємний запах, фарба, що залишається на руках та блискітки, що осипаються. Докладна інформація має бути на етикетках. Якщо дані не нанесені на маркування, то споживач має право запросити їх у продавця.

Обираючи гірлянду, варто дізнатися, кімнатна вона чи вулична. Також слід шукати трилисник у колі – це знак сертифікованого товару.


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Теги: штучні ялинки, поради, експерт
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