Зникла 2 тижні тому: поліція розшукує 22-річну лучанку
Сьогодні, 11:09
Співробітники Луцького відділу поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої Гарбарчук (Федосюк) Лілії Олександрівни, 4 серпня 1998 року народження, жительки Луцька.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці з’ясували, що дівчина перебувала у гостях в селі Кашівка Ковельського району. 4 грудня в обід вона вийшла із будинку своїх знайомих та зникла. Дотепер місцезнаходження лучанки невідоме, на зв'язок вона не виходить.
Була одягнена: у куртку червоного кольору, темні штани, білі кросівки.
Звертаємося до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження зниклої особи, невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332- 24-22-95, 066-419-49-12, 066-923-85-59 або 102.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці з’ясували, що дівчина перебувала у гостях в селі Кашівка Ковельського району. 4 грудня в обід вона вийшла із будинку своїх знайомих та зникла. Дотепер місцезнаходження лучанки невідоме, на зв'язок вона не виходить.
Була одягнена: у куртку червоного кольору, темні штани, білі кросівки.
Звертаємося до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження зниклої особи, невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332- 24-22-95, 066-419-49-12, 066-923-85-59 або 102.
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