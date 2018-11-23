Як святий Миколай вітав дітей біля луцького РАЦСу. ФОТО
Сьогодні, 11:23
Впродовж трьох днів Луцькою громадою курсував “небесний автобус” святого Миколая. Стартувала казкова подорож в переддень свята, у п’ятницю 18 грудня, із Забороля, а завершилася у неділю в Луцьку.
Одна із луцьких локацій, де розгорнулося святкування - майдан перед РАЦСом.
Разом із привітаннями від святого Миколая, дітям показали казку, в якій мультиплікаційні герої розповіли історію про те, чому важливо цінувати свята і друзів. Також усім присутнім діткам роздали солодкі подарунки.
Загалом святковий автобус завітав у Забороль, Антонівку, Одеради, Сьомаки, Іванчиці, Княгининок, Жидичин, Прилуцьке та Луцьк. Акцію організувала Луцька міська рада, допомогу також надали у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі.
На святкування завітав депутат Луцької міської ради Андрій Разумовський з родиною та заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
Фото: Павло БЕРЕЗЮК
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Одна із луцьких локацій, де розгорнулося святкування - майдан перед РАЦСом.
Разом із привітаннями від святого Миколая, дітям показали казку, в якій мультиплікаційні герої розповіли історію про те, чому важливо цінувати свята і друзів. Також усім присутнім діткам роздали солодкі подарунки.
Загалом святковий автобус завітав у Забороль, Антонівку, Одеради, Сьомаки, Іванчиці, Княгининок, Жидичин, Прилуцьке та Луцьк. Акцію організувала Луцька міська рада, допомогу також надали у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі.
На святкування завітав депутат Луцької міської ради Андрій Разумовський з родиною та заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
Фото: Павло БЕРЕЗЮК
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