Як святий Миколай вітав дітей біля луцького РАЦСу. ФОТО





Одна із луцьких локацій, де розгорнулося святкування - майдан перед РАЦСом.



Разом із привітаннями від святого Миколая, дітям показали казку, в якій мультиплікаційні герої розповіли історію про те, чому важливо цінувати свята і друзів. Також усім присутнім діткам роздали солодкі подарунки.



Загалом святковий автобус завітав у Забороль, Антонівку, Одеради, Сьомаки, Іванчиці, Княгининок, Жидичин, Прилуцьке та Луцьк. Акцію організувала Луцька міська рада, допомогу також надали у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі.



На святкування завітав депутат Луцької міської ради Андрій Разумовський з родиною та заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк.



Фото: Павло БЕРЕЗЮК





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж трьох днів Луцькою громадою курсував “небесний автобус” святого Миколая. Стартувала казкова подорож в переддень свята, у п’ятницю 18 грудня, із Забороля, а завершилася у неділю в Луцьку.Одна із луцьких локацій, де розгорнулося святкування - майдан перед РАЦСом.Разом із привітаннями від святого Миколая, дітям показали казку, в якій мультиплікаційні герої розповіли історію про те, чому важливо цінувати свята і друзів. Також усім присутнім діткам роздали солодкі подарунки.Загалом святковий автобус завітав у Забороль, Антонівку, Одеради, Сьомаки, Іванчиці, Княгининок, Жидичин, Прилуцьке та Луцьк. Акцію організувала Луцька міська рада, допомогу також надали у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі.На святкування завітав депутат Луцької міської радиз родиною та заступниця Луцького міського головиФото: Павло БЕРЕЗЮК

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