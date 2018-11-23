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Як святий Миколай вітав дітей біля луцького РАЦСу. ФОТО

Як святий Миколай вітав дітей біля луцького РАЦСу. ФОТО
Впродовж трьох днів Луцькою громадою курсував “небесний автобус” святого Миколая. Стартувала казкова подорож в переддень свята, у п’ятницю 18 грудня, із Забороля, а завершилася у неділю в Луцьку.

Одна із луцьких локацій, де розгорнулося святкування - майдан перед РАЦСом.

Разом із привітаннями від святого Миколая, дітям показали казку, в якій мультиплікаційні герої розповіли історію про те, чому важливо цінувати свята і друзів. Також усім присутнім діткам роздали солодкі подарунки.

Загалом святковий автобус завітав у Забороль, Антонівку, Одеради, Сьомаки, Іванчиці, Княгининок, Жидичин, Прилуцьке та Луцьк. Акцію організувала Луцька міська рада, допомогу також надали у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі.
Як святий Миколай вітав дітей біля луцького РАЦСу. ФОТО

На святкування завітав депутат Луцької міської ради Андрій Разумовський з родиною та заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк.

Фото: Павло БЕРЕЗЮК
Як святий Миколай вітав дітей біля луцького РАЦСу. ФОТО
Як святий Миколай вітав дітей біля луцького РАЦСу. ФОТО
Як святий Миколай вітав дітей біля луцького РАЦСу. ФОТО


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Теги: святий Миколай, вітання, діти, луцький РАЦС
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