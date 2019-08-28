На Волині в аварії зіткнулись бус і поліцейське авто. ВІДЕО
Сьогодні, 11:33
У Нововолинську вранці 21-го грудня трапилась аварія за участю поліцейського автомобіля та мінівена Volkswagen.
Про це БУГу повідомили очевидці.
ДТП трапилась на трасі Р-15 у Нововолинську. Про потерпілих наразі не відомо.
На місце автопригоди приїхало ще одне авто поліції. Деталі – згодом.
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Про це БУГу повідомили очевидці.
ДТП трапилась на трасі Р-15 у Нововолинську. Про потерпілих наразі не відомо.
На місце автопригоди приїхало ще одне авто поліції. Деталі – згодом.
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