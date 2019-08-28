На Волині в аварії зіткнулись бус і поліцейське авто. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО





Про це



ДТП трапилась на трасі Р-15 у Нововолинську.



Як уточнили в пресслужбі поліції Волині, потерпілих внаслідок аварії немає. Автомобілі зазнали незначних пошкоджень. Водії розійшлися по європротоколу.



Обставини виникнення ДТП не прокоментували.



Службовий автомобіль з місця події забрав евакуатор.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську вранці 21-го грудня трапилась аварія за участю поліцейського автомобіля та мінівена Volkswagen.Про це БУГу повідомили очевидці.ДТП трапилась на трасі Р-15 у Нововолинську.Як уточнили в пресслужбі поліції Волині, потерпілих внаслідок аварії немає. Автомобілі зазнали незначних пошкоджень. Водії розійшлися по європротоколу.Обставини виникнення ДТП не прокоментували.Службовий автомобіль з місця події забрав евакуатор.

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