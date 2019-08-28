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На Волині в аварії зіткнулись бус і поліцейське авто. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

На Волині в аварії зіткнулись бус і поліцейське авто. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
У Нововолинську вранці 21-го грудня трапилась аварія за участю поліцейського автомобіля та мінівена Volkswagen.

Про це БУГу повідомили очевидці.

ДТП трапилась на трасі Р-15 у Нововолинську.

Як уточнили в пресслужбі поліції Волині, потерпілих внаслідок аварії немає. Автомобілі зазнали незначних пошкоджень. Водії розійшлися по європротоколу.

Обставини виникнення ДТП не прокоментували.

Службовий автомобіль з місця події забрав евакуатор.


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Теги: Нововолинськ, аварія, авто, поліцейські
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