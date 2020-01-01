Дитина – в реанімації: збирають кошти 5-річній дівчинці, яка постраждала в ДТП на проспекті Відродження





Допис про допомогу Таня Фаловська.



Дівчинка знаходиться у важкому, але стабільному стані.



"В тій жахливій аварії постраждала сім'я.Дівчинка - в реанімації. Давайте допоможемо молитвами і фінансово", - йдеться у дописі.



Карта мами дівчинки Павлова Олена: 5168 7420 3060 8412.



Нагадаємо, ДТП за участю трьох авто сталася пізно ввечері 19 грудня на проспекті Відродження в Луцьку. Попередньо поліція встановила, що 32-річна водійка Audi Q5 допустила зіткнення з Chevrolet Aveo, який відкинуло на смугу зустрічного руху, а далі в’їхала в Renault Megane.



За словами свідків аварії, водійка Audi перебувала у стані алкогольного сп'яніння. У поліції кажуть, що відібрали необхідні зразки в наркодиспансері, результат дослідження буде через кілька днів.



Медики госпіталізували до лікарні 5-річну пасажирку одного з легковиків з важкими травмами. Також у лікарні перебуває пасажирка Audi Q5, яка отримала тілесні ушкодження.



Винуватицею нічної аварії у Луцьку, в якій постраждала дитина, стала скандально відома луцька підприємиця Інна Вільчинська, яка влаштувала у себе в магазині "Бруклін" справжнісіньке трудове рабство. Зокрема, вона хотіла змусити продавчинь працювати на неї неофіційно, а потім і взагалі звинуватила їх у недостачі. А продавчині працювали по 15 годин на добу – з 7:00 до 22:00, і зарплати за це мали аж по шість тисяч гривень.





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