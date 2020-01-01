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Дитина – в реанімації: збирають кошти 5-річній дівчинці, яка постраждала в ДТП на проспекті Відродження

Дитина – в реанімації: збирають кошти 5-річній дівчинці, яка постраждала в ДТП на проспекті Відродження
Небайдужих просять допомогти зібрати кошти на лікування, а в подальшому реабілітацію 5-річній дівчинці, яка постраждала в ДТП на проспекті Відродження.

Допис про допомогу опублікувала у фейсбук-спільноті "Теревені про Луцьк" користувачка Таня Фаловська.

Дівчинка знаходиться у важкому, але стабільному стані.

"В тій жахливій аварії постраждала сім'я.Дівчинка - в реанімації. Давайте допоможемо молитвами і фінансово", - йдеться у дописі.

Карта мами дівчинки Павлова Олена: 5168 7420 3060 8412.

Нагадаємо, ДТП за участю трьох авто сталася пізно ввечері 19 грудня на проспекті Відродження в Луцьку. Попередньо поліція встановила, що 32-річна водійка Audi Q5 допустила зіткнення з Chevrolet Aveo, який відкинуло на смугу зустрічного руху, а далі в’їхала в Renault Megane.

За словами свідків аварії, водійка Audi перебувала у стані алкогольного сп'яніння. У поліції кажуть, що відібрали необхідні зразки в наркодиспансері, результат дослідження буде через кілька днів.

Медики госпіталізували до лікарні 5-річну пасажирку одного з легковиків з важкими травмами. Також у лікарні перебуває пасажирка Audi Q5, яка отримала тілесні ушкодження.

Винуватицею нічної аварії у Луцьку, в якій постраждала дитина, стала скандально відома луцька підприємиця Інна Вільчинська, яка влаштувала у себе в магазині "Бруклін" справжнісіньке трудове рабство. Зокрема, вона хотіла змусити продавчинь працювати на неї неофіційно, а потім і взагалі звинуватила їх у недостачі. А продавчині працювали по 15 годин на добу – з 7:00 до 22:00, і зарплати за це мали аж по шість тисяч гривень.


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Теги: допомога, аварія, Луцьк
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Коментарі 3
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не було видно якісь травми в винуватиці ДТП. Була п'яна і спокійна. Починають відмазувати.....
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Я перерахую гроші навіть зі своєї жалюгідної пенсії. А на місці батька дитини, я б спалив цій *** магазин до тла. Щоб навіть фундементу не залишилось. Купка попелу.
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Це ж орендоване майно, якщо вже палити, то тільки відьму на вогнищі
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