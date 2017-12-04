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У Нововолинську чоловік серед білого дня тричі пограбував магазин

У Нововолинську чоловік серед білого дня тричі пограбував магазин
У Нововолинську 37-річний місцевий мешканець серед білого дня тричі пограбував місцевий магазин.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у магазині на 15-му мікрорайоні міста невідомий тричі скоїв відкрите викрадення продуктів із морозильної камери, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

На місце події прибули дільничні офіцери поліції. Поліцейські встановили причетність до скоєння грабежів 37-річного місцевого мешканця. Зловмисника затримали та оголосили підозру за ч.2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: пограбування, магазин
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