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Завтра, 22 грудня, частина Луцька буде без води

Завтра, 22 грудня, частина Луцька буде без води
У Луцьку тимчасово не буде води в районі вулиць Червоного хреста, Гірна, Рогова, Володимирська.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Попереджають, що 22 грудня у зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт на мережах, із 9:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання на вулицях Гірна, Рогова, Червоного Хреста, Володимирська – від «кільця» до вул. Нахімова – та на прилеглих вулицях.

Лучан перепрошують за тимчасові незручності та радять попередньо підготувати запаси води.

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Теги: Луцьк, вода, відключення
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