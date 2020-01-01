Завтра, 22 грудня, частина Луцька буде без води





Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».



Попереджають, що 22 грудня у зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт на мережах, із 9:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання на вулицях Гірна, Рогова, Червоного Хреста, Володимирська – від «кільця» до вул. Нахімова – та на прилеглих вулицях.



Лучан перепрошують за тимчасові незручності та радять попередньо підготувати запаси води.



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