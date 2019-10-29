П'яний та без водійських прав: у Луцьку поліцейські зловили горе-керманича

У Луцьку чоловік, позбавлений права керування, у стані сп’яніння намагався "підкупити" патрульних.Так, вранці 20 грудня, під час патрулювання на вулиці Рівненській, поліцейські виявили автомобіль ЗАЗ 110307, кермувальник якого під час зміни напрямку руху не ввімкнув світловий покажчик повороту, - інформує патрульна поліція Волинської області.Патрульні зупинили автомобіль, а під час спілкування із керманичем, виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.Особа пройшла огляд на визначення стану сп’яніння на місці події. Результат — 1,47 проміле, що в 7 разів перевищував допустиму нормуОкрім того, під час перевірки документів, патрульні встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортним засобом Луцьким міськрайонним судом, однак не виконує це рішення. До того ж чоловік не пред‘явив діючого страхового поліса.Під час складання адмінматеріалів, керманич неодноразово пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 1 тисячі гривень за непритягнення його до відповідальності. Поліцейські неодноразово попереджали про передбачену кримінальну відповідальність, однак особа на зауваження не реагувала. Тому на місце події викликали слідчо-оперативну групу.Наразі за цим фактом внесли відомості до ЄРДР за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.