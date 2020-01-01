На Донбасі окупанти поранили двох військових ЗСУ
Сьогодні, 12:40
Зранку 21 грудня на Донбасі під час обстрілу окупантами постраждало двоє військових Збройних сил України.
Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у фейсбуці.
Зазначають, близько 08.00 ранку внаслідок обстрілу з боку противника було поранено двох військовослужбовців ЗСУ в районі н.п. Горлівка Донецької області. Пораненим надали медичну допомогу, їх стан - стабільний.
"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - зауважили на сторінці Української делегації.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у фейсбуці.
Зазначають, близько 08.00 ранку внаслідок обстрілу з боку противника було поранено двох військовослужбовців ЗСУ в районі н.п. Горлівка Донецької області. Пораненим надали медичну допомогу, їх стан - стабільний.
"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - зауважили на сторінці Української делегації.
Фото ілюстративне
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