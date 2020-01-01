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На Донбасі окупанти поранили двох військових ЗСУ

На Донбасі окупанти поранили двох військових ЗСУ
Зранку 21 грудня на Донбасі під час обстрілу окупантами постраждало двоє військових Збройних сил України.

Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у фейсбуці.

Зазначають, близько 08.00 ранку внаслідок обстрілу з боку противника було поранено двох військовослужбовців ЗСУ в районі н.п. Горлівка Донецької області. Пораненим надали медичну допомогу, їх стан - стабільний.

"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - зауважили на сторінці Української делегації.

Фото ілюстративне

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Теги: Донбас, обстрід, військові ЗСУ
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