На Донбасі окупанти поранили двох військових ЗСУ





Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у фейсбуці.



Зазначають, близько 08.00 ранку внаслідок обстрілу з боку противника було поранено двох військовослужбовців ЗСУ в районі н.п. Горлівка Донецької області. Пораненим надали медичну допомогу, їх стан - стабільний.



"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - зауважили на сторінці Української делегації.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 21 грудня на Донбасі під час обстрілу окупантами постраждало двоє військових Збройних сил України.Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у фейсбуці.Зазначають, близько 08.00 ранку внаслідок обстрілу з боку противника було поранено двох військовослужбовців ЗСУ в районі н.п. Горлівка Донецької області. Пораненим надали медичну допомогу, їх стан - стабільний."Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - зауважили на сторінці Української делегації.

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