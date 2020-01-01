На волинській митниці у рейсовому автобусі знайшли понад сотню упаковок насіння коноплі. ФОТО





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Під час проведення митного контролю працівникаи Волинської митниці Держмитслужби запропонували заповнити митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України. Однак жодних заявлених товарів не було.



В результаті повного митного огляду в зазначеному автобусі виявили незадекларований товар, який відповідно до ст.378 Митного кодексу України та Постанови КМ України від 21.05.2012 року №434 обмежений (заборонений) до ввезення на митну територію України, а саме: насіння коноплі в загальній кількості 115 упаковок загальною вартістю понад 135 тисяч грн., який знаходився в синьому поліетиленовому пакеті, що був розташований в багажному відділенні автобусу.



Таким чином, громадянин України не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу, чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.Відтак, товар вартістю понад 135 тис. грн. вилучили до рішення суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В зону митного контролю «Ягодин» заїхав рейсовий автобус марки «Mercedes Benz» сполученням «Познань-Чернігів» під керуванням громадянина України.Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.Під час проведення митного контролю працівникаи Волинської митниці Держмитслужби запропонували заповнити митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України. Однак жодних заявлених товарів не було.В результаті повного митного огляду в зазначеному автобусі виявили незадекларований товар, який відповідно до ст.378 Митного кодексу України та Постанови КМ України від 21.05.2012 року №434 обмежений (заборонений) до ввезення на митну територію України, а саме: насіння коноплі в загальній кількості 115 упаковок загальною вартістю понад 135 тисяч грн., який знаходився в синьому поліетиленовому пакеті, що був розташований в багажному відділенні автобусу.Таким чином, громадянин України не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу, чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.Відтак, товар вартістю понад 135 тис. грн. вилучили до рішення суду.

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