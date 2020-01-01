За минулі вихідні на Волині горіли дві автівки
Сьогодні, 13:21
На Волині за минулі вихідні рятувальники ліквідували 7 пожеж.
Так, вогнеборці приборкали загорання легкових автівок у Луцькому районі та Горохові, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Також загасили пожежі дерев’яних господарських будівель у селі Кульчин Турійського району та у Луцьку. Врятували від знищення вогнем житлові будинки у Володимирі-Волинському та у селі Волиця Лобачівська Горохівського району.
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Так, вогнеборці приборкали загорання легкових автівок у Луцькому районі та Горохові, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Також загасили пожежі дерев’яних господарських будівель у селі Кульчин Турійського району та у Луцьку. Врятували від знищення вогнем житлові будинки у Володимирі-Волинському та у селі Волиця Лобачівська Горохівського району.
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