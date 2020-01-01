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За минулі вихідні на Волині горіли дві автівки

За минулі вихідні на Волині горіли дві автівки
На Волині за минулі вихідні рятувальники ліквідували 7 пожеж.

Так, вогнеборці приборкали загорання легкових автівок у Луцькому районі та Горохові, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Також загасили пожежі дерев’яних господарських будівель у селі Кульчин Турійського району та у Луцьку. Врятували від знищення вогнем житлові будинки у Володимирі-Волинському та у селі Волиця Лобачівська Горохівського району.

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Теги: пожежі, авто, Волинь
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