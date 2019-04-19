Луцькі прикордонники затримали сирійця, який вже вдруге спробував нелегально потрапити до Польщі
Сьогодні, 13:48
Біля українсько-польського кордону затримали іноземця-нелегала.
Порушника виявили на відстані 150 метрів від держрубежу. Ним виявився громадянин Сирії, 1993 року народження, - повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Прикордонники з’ясували, що іноземець в жовтні цього року вже намагався, теж через річку Західний Буг, потрапити до Польщі та був затриманий охоронцями кордону.
Тоді сирійця притягнули до адмінвідповідальності. Проте наміру потрапити до ЄС той не полишав і вдруге спробувати нелегально перетнути державний кордон.
За спробу незаконного перетинання кордону громадянину Сирії доведеться відповідати перед судом. Крім того, розглядатиметься питання щодо примусового видворення його з України.
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Порушника виявили на відстані 150 метрів від держрубежу. Ним виявився громадянин Сирії, 1993 року народження, - повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Прикордонники з’ясували, що іноземець в жовтні цього року вже намагався, теж через річку Західний Буг, потрапити до Польщі та був затриманий охоронцями кордону.
Тоді сирійця притягнули до адмінвідповідальності. Проте наміру потрапити до ЄС той не полишав і вдруге спробувати нелегально перетнути державний кордон.
За спробу незаконного перетинання кордону громадянину Сирії доведеться відповідати перед судом. Крім того, розглядатиметься питання щодо примусового видворення його з України.
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