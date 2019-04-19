Луцькі прикордонники затримали сирійця, який вже вдруге спробував нелегально потрапити до Польщі





Порушника виявили на відстані 150 метрів від держрубежу. Ним виявився громадянин Сирії, 1993 року народження, - повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.



Прикордонники з’ясували, що



Тоді сирійця притягнули до адмінвідповідальності. Проте наміру потрапити до ЄС той не полишав і вдруге спробувати нелегально перетнути державний кордон.



За спробу незаконного перетинання кордону громадянину Сирії доведеться відповідати перед судом. Крім того, розглядатиметься питання щодо примусового видворення його з України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля українсько-польського кордону затримали іноземця-нелегала.Порушника виявили на відстані 150 метрів від держрубежу. Ним виявився громадянин Сирії, 1993 року народження, - повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Прикордонники з’ясували, що іноземець в жовтні цього року вже намагався, теж через річку Західний Буг , потрапити до Польщі та був затриманий охоронцями кордону.Тоді сирійця притягнули до адмінвідповідальності. Проте наміру потрапити до ЄС той не полишав і вдруге спробувати нелегально перетнути державний кордон.За спробу незаконного перетинання кордону громадянину Сирії доведеться відповідати перед судом. Крім того, розглядатиметься питання щодо примусового видворення його з України.

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