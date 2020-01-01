На Сході вдарить до 10 градусів морозу, на Заході – дощ: синоптик попередила про контрастну погоду в Україні

У вівторок, 22-го грудня, погода в Україна відчуватиме різні впливи. Так, східна частина належатиме арктичному повітрю (найближчої ночі там прогнозують до 10 градусів морозу).Про це синоптикнаписала на своїй сторінці у фейсбуці.За її словами, на західна частина України опиниться під впливом атлантичних процесів і вже ввечері, 22 грудня, там з'являться опади у вигляді мокрого снігу та дощу ще й із сильним вітром.Сніжитиме у вівторок у Луганській, Донецькій і Запорізькій областях. На решті території Україні буде без значних опадів.Температура повітря протягом дня вівторка коливатиметься від 2 морозу до 2 тепла. У східних областях очікують вдень -2-5 градусів (вночі до -10), а на Заході України буде найтепліше, максимально до +2+6 градусів.У Києві 22-го грудня трохи підморозить: вночі до -4 градусів, вдень до -2 градусів.Діденко зазначає, що вже із середини тижня в Україні значно побільшає опадів й згодом потепліє.