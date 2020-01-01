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У Польщі затримали водія з України, який їхав за кермом фури 22 години без відпочинку

У Польщі затримали водія з України, який їхав за кермом фури 22 години без відпочинку
Вантажівка, за кермом якого був громадянин України, затримали на автостраді біля міста Глівіце у Польщі.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Інспекції дорожньо-транспортного контролю, вантажівка їхала з Нідерландів до України.

Перевірка документів показала, що дозволу на транзит Польщею у перевізника не було. Інспектори проаналізували дані тахографу й дійшли висновку, що українець, керуючи TIR, махлював з картами водія: використовував свою та чужу.

Таким чином вдалося встановити, що чоловік перебував за кермом майже без відпочинку аж 22 години. Це понад удвічі більше від допустимої норми в 10 годин. При цьому час безперервної їзди складав 14 годин замість дозволених 4,5 год. Найдовша зупинка, яка мала місце за останні дві доби, тривала трохи більше 1,5 години.

Водія з України покарали штрафом в розмірі 6 250 злотих й відправили на примусовий відпочинок. Покарання отримає й перевізник, якому належить вантажівка. TIR відпустили в подальшу поїздку після сплати 12 тис. злотих.


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Теги: Польща, водій, штраф
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