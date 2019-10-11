У Луцьку чоловік погрожував вбити вітчима
Сьогодні, 18:30
У Луцьку чоловік погрожував вітчиму вбивством та вистрелив пістолетом у землю.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише "Волинь.Правда".
У жовтні 2020 року чоловік на ґрунті особистих неприязних відносин із вітчимом погрозив йому вбивством. Згодом, тримаючи у правій руці пістолет, направив його в ділянку голови вітчима та здійснив постріл у землю.
Потерпілий розповів, що в той день пасинок підійшов до його подвір’я, погрожував та витягнув пістолет, яким вистрелив у землю. Погрози чоловік сприйняв як реальні, осільки не знав, чи пістолет є справжнім.
Свою провину обвинувачений визнав повністю та щиро розкаявся. Відомо, що чоловік, який погрожував вбивством своєму вітчиму, має середню спеціальну освіту та безробітний.
Він – одружений, виховує одну малолітню дитину та раніше судимий. Суд призначив йому покарання у виді 5 місяців арешту.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише "Волинь.Правда".
У жовтні 2020 року чоловік на ґрунті особистих неприязних відносин із вітчимом погрозив йому вбивством. Згодом, тримаючи у правій руці пістолет, направив його в ділянку голови вітчима та здійснив постріл у землю.
Потерпілий розповів, що в той день пасинок підійшов до його подвір’я, погрожував та витягнув пістолет, яким вистрелив у землю. Погрози чоловік сприйняв як реальні, осільки не знав, чи пістолет є справжнім.
Свою провину обвинувачений визнав повністю та щиро розкаявся. Відомо, що чоловік, який погрожував вбивством своєму вітчиму, має середню спеціальну освіту та безробітний.
Він – одружений, виховує одну малолітню дитину та раніше судимий. Суд призначив йому покарання у виді 5 місяців арешту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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