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У Луцьку чоловік погрожував вбити вітчима

У Луцьку чоловік погрожував вбити вітчима
У Луцьку чоловік погрожував вітчиму вбивством та вистрелив пістолетом у землю.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише "Волинь.Правда".

У жовтні 2020 року чоловік на ґрунті особистих неприязних відносин із вітчимом погрозив йому вбивством. Згодом, тримаючи у правій руці пістолет, направив його в ділянку голови вітчима та здійснив постріл у землю.

Потерпілий розповів, що в той день пасинок підійшов до його подвір’я, погрожував та витягнув пістолет, яким вистрелив у землю. Погрози чоловік сприйняв як реальні, осільки не знав, чи пістолет є справжнім.

Свою провину обвинувачений визнав повністю та щиро розкаявся. Відомо, що чоловік, який погрожував вбивством своєму вітчиму, має середню спеціальну освіту та безробітний.

Він – одружений, виховує одну малолітню дитину та раніше судимий. Суд призначив йому покарання у виді 5 місяців арешту.

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Теги: Луцьк, суд, погрози, вбивство
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