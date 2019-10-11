У Луцьку чоловік погрожував вбити вітчима





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



У жовтні 2020 року чоловік на ґрунті особистих неприязних відносин із вітчимом погрозив йому вбивством. Згодом, тримаючи у правій руці пістолет, направив його в ділянку голови вітчима та здійснив постріл у землю.



Потерпілий розповів, що в той день пасинок підійшов до його подвір’я, погрожував та витягнув пістолет, яким вистрелив у землю. Погрози чоловік сприйняв як реальні, осільки не знав, чи пістолет є справжнім.



Свою провину обвинувачений визнав повністю та щиро розкаявся. Відомо, що чоловік, який погрожував вбивством своєму вітчиму, має середню спеціальну освіту та безробітний.



Він – одружений, виховує одну малолітню дитину та раніше судимий. Суд призначив йому покарання у виді 5 місяців арешту.

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