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На Волині викрили підпільне казино

На Волині викрили підпільне казино
Днями Любомлі припинили діяльність нелегального грального закладу.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Інформують, що у приміщенні без жодних вивісок чи ознак діяльності клієнтам надавали доступ через мережу Інтернет до віртуальних казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцем грошових коштів.

У ході огляду місця події у закладі виявлено та вилучено обладнання, за допомогою якого громадянам забезпечували доступ до азартних ігор та гроші, здобуті цією діяльністю.

Окрім того, в одного з клієнтів клубу правоохоронці вилучили згорток із канабісом.

Відомості про незаконне заняття гральним бізнесом та незаконне придбання й зберігання наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 203-2, ч. ст. 309 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тривають першочергові слідчі дії. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене в підпільному казино майно. Окрім тго, вживають заходів задля встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.

На Волині викрили підпільне казино
На Волині викрили підпільне казино




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Теги: казино, Любомль
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