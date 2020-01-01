На Волині викрили підпільне казино
Сьогодні, 15:35
Днями Любомлі припинили діяльність нелегального грального закладу.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Інформують, що у приміщенні без жодних вивісок чи ознак діяльності клієнтам надавали доступ через мережу Інтернет до віртуальних казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцем грошових коштів.
У ході огляду місця події у закладі виявлено та вилучено обладнання, за допомогою якого громадянам забезпечували доступ до азартних ігор та гроші, здобуті цією діяльністю.
Окрім того, в одного з клієнтів клубу правоохоронці вилучили згорток із канабісом.
Відомості про незаконне заняття гральним бізнесом та незаконне придбання й зберігання наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 203-2, ч. ст. 309 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Тривають першочергові слідчі дії. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене в підпільному казино майно. Окрім тго, вживають заходів задля встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Інформують, що у приміщенні без жодних вивісок чи ознак діяльності клієнтам надавали доступ через мережу Інтернет до віртуальних казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцем грошових коштів.
У ході огляду місця події у закладі виявлено та вилучено обладнання, за допомогою якого громадянам забезпечували доступ до азартних ігор та гроші, здобуті цією діяльністю.
Окрім того, в одного з клієнтів клубу правоохоронці вилучили згорток із канабісом.
Відомості про незаконне заняття гральним бізнесом та незаконне придбання й зберігання наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 203-2, ч. ст. 309 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Тривають першочергові слідчі дії. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене в підпільному казино майно. Окрім тго, вживають заходів задля встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.
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