Ударив ногою в обличчя: на Волині чоловік побив поліцейського





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.



Так, увечері 17 грудня 2020 року 30-річний чоловік на стаціонарному пості поліції «Цумань», не підкоряючись законним вимогам правоохоронців під час затримання за вчинення ним адміністративного правопорушення, ударив ногою в обличчя поліцейського Управління патрульної поліції у Волинській області, спричинивши йому тілесні ушкодження, в тому числі струс головного мозку.



Триває досудове розслідування.



Фото ілюстративне

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