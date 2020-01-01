вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ударив ногою в обличчя: на Волині чоловік побив поліцейського

Ударив ногою в обличчя: на Волині чоловік побив поліцейського
Жителя селища Олика підозрюють у побитті працівника поліції у зв’язку із виконанням ним службових обов’язків.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Так, увечері 17 грудня 2020 року 30-річний чоловік на стаціонарному пості поліції «Цумань», не підкоряючись законним вимогам правоохоронців під час затримання за вчинення ним адміністративного правопорушення, ударив ногою в обличчя поліцейського Управління патрульної поліції у Волинській області, спричинивши йому тілесні ушкодження, в тому числі струс головного мозку.

Триває досудове розслідування.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побиття, поліцейський, Ківерцівський район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який поблизу ставу до смерті побив знайомого, відсидить за ґратами
Сьогодні, 15:56
Ударив ногою в обличчя: на Волині чоловік побив поліцейського
Сьогодні, 15:47
На Волині викрили підпільне казино
Сьогодні, 15:35
У лісництві на Волині чоловік незаконно видобував бурштин
Сьогодні, 15:32
Їхав п'яним і без мотошолома: на Волині водій мопеда хотів відкупитися від поліцейських
Сьогодні, 15:21
Схожі новини
Звільнили волинського поліцейського, який побив ветеранів АТО у Львові. ВІДЕО Звільнили волинського поліцейського, який побив ветеранів АТО у Львові. ВІДЕО
19 листопад, 10:25
У Ковелі чоловік побив двох поліцейських У Ковелі чоловік побив двох поліцейських
12 жовтень, 17:03
П'яний 25-річний волинянин побив поліцейського П'яний 25-річний волинянин побив поліцейського
25 травень, 11:17
У Ковелі п'яний 18-річний хлопець побив поліцейського У Ковелі п'яний 18-річний хлопець побив поліцейського
12 травень, 13:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який поблизу ставу до смерті побив знайомого, відсидить за ґратами
Сьогодні, 15:56
 0
Ударив ногою в обличчя: на Волині чоловік побив поліцейського
Сьогодні, 15:47
 0
На Волині викрили підпільне казино
Сьогодні, 15:35
 0
У лісництві на Волині чоловік незаконно видобував бурштин
Сьогодні, 15:32
 0
Їхав п'яним і без мотошолома: на Волині водій мопеда хотів відкупитися від поліцейських
Сьогодні, 15:21
 0
Медіа
відео
1/8