Ударив ногою в обличчя: на Волині чоловік побив поліцейського
Сьогодні, 15:47
Жителя селища Олика підозрюють у побитті працівника поліції у зв’язку із виконанням ним службових обов’язків.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Так, увечері 17 грудня 2020 року 30-річний чоловік на стаціонарному пості поліції «Цумань», не підкоряючись законним вимогам правоохоронців під час затримання за вчинення ним адміністративного правопорушення, ударив ногою в обличчя поліцейського Управління патрульної поліції у Волинській області, спричинивши йому тілесні ушкодження, в тому числі струс головного мозку.
Триває досудове розслідування.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Так, увечері 17 грудня 2020 року 30-річний чоловік на стаціонарному пості поліції «Цумань», не підкоряючись законним вимогам правоохоронців під час затримання за вчинення ним адміністративного правопорушення, ударив ногою в обличчя поліцейського Управління патрульної поліції у Волинській області, спричинивши йому тілесні ушкодження, в тому числі струс головного мозку.
Триває досудове розслідування.
Фото ілюстративне
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