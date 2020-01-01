Волинянин, який поблизу ставу до смерті побив знайомого, відсидить за ґратами
Сьогодні, 15:56
24-річний мешканець села Кортеліси, який до смерті побив знайомого, відсидить за ґратами сім років.
Про це повідомляє пресслужба облансої прокуратури Волині.
Нагдаємо, уночі 23 серпня 2020 року нетверезий молодик поблизу кар’єру в рідному селі, поконфліктувавши з товаришем по чарці, жорстоко побив 40-річного односельця й той помер.
Ратнівський районний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба облансої прокуратури Волині.
Нагдаємо, уночі 23 серпня 2020 року нетверезий молодик поблизу кар’єру в рідному селі, поконфліктувавши з товаришем по чарці, жорстоко побив 40-річного односельця й той помер.
Ратнівський районний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі.
Фото ілюстративне
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