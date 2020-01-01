Волинянин, який поблизу ставу до смерті побив знайомого, відсидить за ґратами





Про це повідомляє пресслужба облансої прокуратури Волині.



Нагдаємо, уночі 23 серпня 2020 року нетверезий молодик поблизу кар’єру в рідному селі, поконфліктувавши з товаришем по чарці,



Ратнівський районний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-річний мешканець села Кортеліси, який до смерті побив знайомого, відсидить за ґратами сім років.Про це повідомляє пресслужба облансої прокуратури Волині.Нагдаємо, уночі 23 серпня 2020 року нетверезий молодик поблизу кар’єру в рідному селі, поконфліктувавши з товаришем по чарці, жорстоко побив 40-річного односельця й той помер. Ратнівський районний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі.

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