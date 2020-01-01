Якими будуть головні тренди в інтер’єрі у 2021 році*

Інтер'єри стають дуже особистими. Під час карантину ми глибше усвідомили, що інтер'єр має бути пристосований під наші потреби, а всі предмети в ньому – зручні, красиві, значимі, мають виконувати роль джерела сил і натхнення.Піщано-бежеві, сірі, коричневі і жовті відтінки різної насиченості будуть в 2021 році переважати в інтер'єрах, вважають експерти з колористики. Така палітра створює відчуття зближення з природою, а також спокою і гармонії з навколишнім світом. Збережеться популярність пастельних відтінків – злегка приглушених м'ятно-зелених, світло-жовтих, синьо-блакитних кольорів, які можуть йти як в зелену, так і в сіру палітру.Жовті акценти можуть бути різними – як соковитими і яскравими, так і більш приглушеними. Обидва варіанти чудово поєднуються з землянистою природною палітрою і пастельними фарбами. Для більш виразного ефекту можна використовувати жовті і лавандові акценти разом з більш яскравими, насиченими кольорами, як це роблять модні дизайнери в фешн-колекціях.Інтелектуальні програми стають все більш різноманітними, надійними і простими у використанні, вони можуть краще адаптуватися до конкретних потреб людей, стаючи частиною нашого життя. Наприклад, світильники служать динаміками, тумби оснащені бездротовими зарядними станціями для мобільних телефонів, дивани та ліжка запам'ятовують індивідуальні параметри тощо. Технологія стає невід'ємним, непомітним елементом меблів і провідним трендом 2021.Все більше людей знаходять такий підхід корисним і він просто вважається модним. «Менше, але краще» може стати для багатьох ідеальної філософією, тим більше що це відповідає прагненню до природного життя. Особливо популярними стануть збірні, багатофункціональні, компактні меблі, які можна використовувати у приміщеннях різного розміру та підлаштовувати під себе.Комфорт – головне в кожному будинку. Табурети і лавки з м'якою оббивкою; дивани регулюються, а також стають на платформу, яка піднімає подушки на більш високий рівень, їх доповнюють вбудовані столики. Особлива увага – ергономіці. Консольні столи, відкидні столики або невеликі полички забезпечують відчуття порядку в повсякденному житті і стають невід'ємним елементом інтер'єру.Умови життя сьогодні швидко змінюються. Люди шукають свободи від умовностей. Посилюється тенденція до створення просторих квартир-студій, де може бути окремо виділена спальня або кабінет. Кімнати перетікають одна в іншу, виникає необхідність в багатофункціональних меблях: столах, які служать обідніми і робочими; шафах, що здатні зберігати речі і зонувати простір. Кухня і вітальня зливаються, ванна поки залишається окремою кімнатою або примикає до спальні. Сучасні квартири мають відкрите планування, «наповнюються повітрям» через видалення елементів стін.Варто створювати свій простір, який буде тішити, наповнювати, повністю відповідати звичкам і потребам. У житловому комплексі «Яровиця» є вибір готових квартир у зданих будинках, де можна робити ремонт вже у 2021-му та втілювати всі актуальні тренди інтер’єру.Також діють новорічні знижки на купівлю квартири у «Яровиці».