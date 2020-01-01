У громаді поблизу Луцька дітки з непростою долею отримають солодкі подарунки
Сьогодні, 16:36
З нагоди новорічно-різдвяних свят солодкі подарунки отримають діти Підгайцівської ОТГ, які перебувають під опікою і піклуванням, виховуються в прийомних сім’ях та дитячому будинку сімейного типу.
Про це йдеться на сайті громади.
За кошти бюджету Підгайцівської ОТГ закупили 47 подарункових наборів з цукерками.
Нагадують, що до укрупнення Підгайцівської ОТГ, на її території функціонувала одна прийомна сім’я Яреми в селі Струмівка. Після приєднання 11 сіл Підгацівська громада поповнилася ще двома формами сімейного виховання - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Це, зокрема, прийомна сім’я Величко з села Липини та дитячий будинок сімейного типу Бондарців з села Гаразджа.
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Про це йдеться на сайті громади.
За кошти бюджету Підгайцівської ОТГ закупили 47 подарункових наборів з цукерками.
Нагадують, що до укрупнення Підгайцівської ОТГ, на її території функціонувала одна прийомна сім’я Яреми в селі Струмівка. Після приєднання 11 сіл Підгацівська громада поповнилася ще двома формами сімейного виховання - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Це, зокрема, прийомна сім’я Величко з села Липини та дитячий будинок сімейного типу Бондарців з села Гаразджа.
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