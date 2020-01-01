Волинянину за крадіжку велосипеда призначили 150 годин громадських робіт





Такий вирок порушнику виніс Іваничівський районний суд, - пише



Зазнчється, що 5-го листопада, близько 00:30 чоловік, прийшовши на територію неогородженого господарства до якого є постійний вільний доступ, викрав велосипед марки «Ardis» вартістю 3 тисячі гривень.



Пізніше проти нього правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України (Крадіжка).



У суді обвинувачений визнав свою винуватість в інкримінованому йому злочині визнав повністю і запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому.



У свою чергу потерпіла наголосила, що претензій матеріального та морального характеру до крадія немає.



Відтак, розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 150 годин громадських робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничах судили крадія, який поцупив з подвір’я неогородженого будинку велосипед. За свій вчинок чоловік відпрацює 150 годин на громадських роботах.Такий вирок порушнику виніс Іваничівський районний суд, - пише Буг. Зазнчється, що 5-го листопада, близько 00:30 чоловік, прийшовши на територію неогородженого господарства до якого є постійний вільний доступ, викрав велосипед марки «Ardis» вартістю 3 тисячі гривень.Пізніше проти нього правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України (Крадіжка).У суді обвинувачений визнав свою винуватість в інкримінованому йому злочині визнав повністю і запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому.У свою чергу потерпіла наголосила, що претензій матеріального та морального характеру до крадія немає.Відтак, розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 150 годин громадських робіт.

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