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Волинянину за крадіжку велосипеда призначили 150 годин громадських робіт

Волинянину за крадіжку велосипеда призначили 150 годин громадських робіт
В Іваничах судили крадія, який поцупив з подвір’я неогородженого будинку велосипед. За свій вчинок чоловік відпрацює 150 годин на громадських роботах.

Такий вирок порушнику виніс Іваничівський районний суд, - пише Буг.

Зазнчється, що 5-го листопада, близько 00:30 чоловік, прийшовши на територію неогородженого господарства до якого є постійний вільний доступ, викрав велосипед марки «Ardis» вартістю 3 тисячі гривень.

Пізніше проти нього правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України (Крадіжка).

У суді обвинувачений визнав свою винуватість в інкримінованому йому злочині визнав повністю і запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому.

У свою чергу потерпіла наголосила, що претензій матеріального та морального характеру до крадія немає.

Відтак, розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 150 годин громадських робіт.

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Теги: крадіжка, велосипед, суд
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