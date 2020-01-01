Волинянину за крадіжку велосипеда призначили 150 годин громадських робіт
Сьогодні, 17:43
В Іваничах судили крадія, який поцупив з подвір’я неогородженого будинку велосипед. За свій вчинок чоловік відпрацює 150 годин на громадських роботах.
Такий вирок порушнику виніс Іваничівський районний суд, - пише Буг.
Зазнчється, що 5-го листопада, близько 00:30 чоловік, прийшовши на територію неогородженого господарства до якого є постійний вільний доступ, викрав велосипед марки «Ardis» вартістю 3 тисячі гривень.
Пізніше проти нього правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України (Крадіжка).
У суді обвинувачений визнав свою винуватість в інкримінованому йому злочині визнав повністю і запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому.
У свою чергу потерпіла наголосила, що претензій матеріального та морального характеру до крадія немає.
Відтак, розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 150 годин громадських робіт.
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Такий вирок порушнику виніс Іваничівський районний суд, - пише Буг.
Зазнчється, що 5-го листопада, близько 00:30 чоловік, прийшовши на територію неогородженого господарства до якого є постійний вільний доступ, викрав велосипед марки «Ardis» вартістю 3 тисячі гривень.
Пізніше проти нього правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України (Крадіжка).
У суді обвинувачений визнав свою винуватість в інкримінованому йому злочині визнав повністю і запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому.
У свою чергу потерпіла наголосила, що претензій матеріального та морального характеру до крадія немає.
Відтак, розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 150 годин громадських робіт.
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