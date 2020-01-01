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У районі на Волині – рейдові перевірки на приватних пилорамах: які виявили порушення

У районі на Волині – рейдові перевірки на приватних пилорамах: які виявили порушення
Протягом 4 днів працівники державної лісової охорони ДП «Цуманське лісове господарство» разом із співробітниками поліції Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області провели спільні планові рейди приватними пилорами, що діють на території.

Виїзна робоча група здійснює такі заходи традиційно – з метою перевірки дотримання чинного законодавства у сфері переробки лісопродукції, йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.

У результаті перевірили 16 пилорам, що здійснюють свою діяльність у селах Грем’яче, Берестяне, Липне, Мощаниця, селищах Олика та Цумань. Зокрема, під час перевірки пилорами у селі Мощаниця виявили 10 метрів кубічних деревини породи сосна невідомого походження. Лісопродукцію вилучили.

Задокументували також факти дрібних порушень – підприємцям надали час на їх усунення.

Щодо інших проінспектованих пилорам, порушень не виявили: працівники оформлені згідно з чинним законодавством, деревина закуповується через аукціони, що підтверджено відповідними документами.


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Теги: приватні пилорами, лісівники, Ківерцівський район
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