У сина загиблого бійця з Волині – день народження: волонтери просять підтримати дитину
Сьогодні, 19:45
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
22 грудня восьмий день народження святкуватиме Олег Яворський. Він є сином Яворського Миколи Васильовича – головного сержанта-командира міномету 14-ої окремої механізованої бригади, який загинув 16 березня 2017 року під час мінометного обстрілу опорного пункту поблизу с. Лобачеве на Луганщині разом із Миколою Грабарчуком. Двоє його малолітніх синів втратили батька, а дружина – коханого чоловіка.
На момент загибелі тата, Олежику виповнилось лише 4 роки, але дитина пам'ятає: як вони разом ходили до церкви, як тато катав на велосипеді. Олег зовні і характером дуже схожий на свого татуся. Він повністю усвідомлює, що тата нема, що він загинув, але не може зрозуміти, чому. Він говорить: "Наш тато був дуже добрий, чому він загинув".
Мама говорить про Олежика із неймовірною теплотою та любов'ю. Каже, що він надзвичайно допитливий, старанний, креативний, дружелюбний, щедрий, проте дуже вразливий. Хлопчик дуже ніжний і повсякчас говорить: "Мамо, я тебе дуже люблю".
Олег - другокласник. Школа йому подобається, хлопчик любить фізкультуру, що цілком відображає його рухливий характер. Найбільшим захопленням нашого іменинника є гра з конструктором. Хлопчик дуже любить складати з лего машинки та іншу техніку. Також Олежик любить стрибати на батуті. Хлопчик любить читати історії про підводний світ та його жителів, а також про планету Земля.
Іменинник дуже любить тваринок і мріє про песика. Олег з мамою завдяки волонтерам мали можливість побувати в Болгарії та Ізраїлі.
Юний патріот ще не вирішив ким хоче стати, проте однозначно говорить, що буде сильним чоловіком і у всьому допомагатиме своїй матусі.
Любов Іванівна говорить, що багато побутових проблем допомагають вирішити працівники військової частини, де проходив службу за контрактом чоловік (вони підсобили з ремонтом, кожну зиму забезпечують родину дровами і постійно цікавляться, чи є ще якісь потреби, не полишають цю родину наодинці зі своїми проблемами).
Зробити сюрприз хлопчику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Фінансово підтримати родину можна:
5168 7574 0571 7283 (Яворська Любов Іванівна, Приватбанк)
Інформація для благодійників: Яворський Олег – 8 років (22.12.2012). Ковельський р-н, Зріст: 135; Розмір взуття: 34.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
22 грудня восьмий день народження святкуватиме Олег Яворський. Він є сином Яворського Миколи Васильовича – головного сержанта-командира міномету 14-ої окремої механізованої бригади, який загинув 16 березня 2017 року під час мінометного обстрілу опорного пункту поблизу с. Лобачеве на Луганщині разом із Миколою Грабарчуком. Двоє його малолітніх синів втратили батька, а дружина – коханого чоловіка.
На момент загибелі тата, Олежику виповнилось лише 4 роки, але дитина пам'ятає: як вони разом ходили до церкви, як тато катав на велосипеді. Олег зовні і характером дуже схожий на свого татуся. Він повністю усвідомлює, що тата нема, що він загинув, але не може зрозуміти, чому. Він говорить: "Наш тато був дуже добрий, чому він загинув".
Мама говорить про Олежика із неймовірною теплотою та любов'ю. Каже, що він надзвичайно допитливий, старанний, креативний, дружелюбний, щедрий, проте дуже вразливий. Хлопчик дуже ніжний і повсякчас говорить: "Мамо, я тебе дуже люблю".
Олег - другокласник. Школа йому подобається, хлопчик любить фізкультуру, що цілком відображає його рухливий характер. Найбільшим захопленням нашого іменинника є гра з конструктором. Хлопчик дуже любить складати з лего машинки та іншу техніку. Також Олежик любить стрибати на батуті. Хлопчик любить читати історії про підводний світ та його жителів, а також про планету Земля.
Іменинник дуже любить тваринок і мріє про песика. Олег з мамою завдяки волонтерам мали можливість побувати в Болгарії та Ізраїлі.
Юний патріот ще не вирішив ким хоче стати, проте однозначно говорить, що буде сильним чоловіком і у всьому допомагатиме своїй матусі.
Любов Іванівна говорить, що багато побутових проблем допомагають вирішити працівники військової частини, де проходив службу за контрактом чоловік (вони підсобили з ремонтом, кожну зиму забезпечують родину дровами і постійно цікавляться, чи є ще якісь потреби, не полишають цю родину наодинці зі своїми проблемами).
Зробити сюрприз хлопчику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Фінансово підтримати родину можна:
5168 7574 0571 7283 (Яворська Любов Іванівна, Приватбанк)
Інформація для благодійників: Яворський Олег – 8 років (22.12.2012). Ковельський р-н, Зріст: 135; Розмір взуття: 34.
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