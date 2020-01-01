На озері у Шацькому районі рибпатруль зловив двох браконьєрів





Про це



Так, 18 грудня під час обстеження озера Велике Згоранське, що поблизу села Згорани, порушень рибальства на водоймі не зафіксували.



Пізніше під час рибоохоронної роботи на озері Люцимер Шацького району виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 6 сіток, загальною довжиною 500 метрів. В сітках знаходилася риба: 3 судаки та 5 лящів. Живу рибу повернули у водойму. Заборонені знаряддя вилучили, склали відповідний акт.



Наступного дня під час обстеження озера Пісочне, поблизу села. Мельники Шацького району, викрито двох громадян, які порушували правила рибальства. На осіб оформили протоколи про адмінправопорушення та наклали відповідні штрафні санкції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом двох днів, 18-19 грудня, державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснили рейд водоймами Шацького та Любомльського районів.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.Так, 18 грудня під час обстеження озера Велике Згоранське, що поблизу села Згорани, порушень рибальства на водоймі не зафіксували.Пізніше під час рибоохоронної роботи на озері Люцимер Шацького району виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 6 сіток, загальною довжиною 500 метрів. В сітках знаходилася риба: 3 судаки та 5 лящів. Живу рибу повернули у водойму. Заборонені знаряддя вилучили, склали відповідний акт.Наступного дня під час обстеження озера Пісочне, поблизу села. Мельники Шацького району, викрито двох громадян, які порушували правила рибальства. На осіб оформили протоколи про адмінправопорушення та наклали відповідні штрафні санкції.

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