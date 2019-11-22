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Продають сучасний котедж у Боратині: є гараж і власна ділянка. ФОТО. ПЛАНУВАННЯ*

Продають сучасний котедж у Боратині: є гараж і власна ділянка. ФОТО. ПЛАНУВАННЯ*
Індивідуальне житло обирають через кілька причин. В першу чергу, це – своя територія біля будинку, що стало особливо актуальним під час карантину. Серед інших переваг – простір самого житла та віддаленість від міського шуму. З можливих мінусів – доступ до громадського транспорту і відстань до міста.

Тому особливим попитом користуються будинки в приміських селах, йдеться на сайті будівельнї компанії "Інвестор".

Один із таких варіантів – новозбудований котедж у Боратині. Він має сучасне планування, два поверхи, вбудований гараж і власну ділянку 8,5 соток. Площа – 175,94 м2. Ціна – 64 900 $, є можливість відтермінування.
Продають сучасний котедж у Боратині: є гараж і власна ділянка. ФОТО. ПЛАНУВАННЯ*

Планування котеджу

Котедж двоповерховий, на першому поверсі розміщені гараж (21 м2), санвузол (4 м2), комора (6 м2), кухня (12,5 м2) та вітальня (28,3 м2). З останньої є вихід на терасу. На другому поверсі – чотири кімнати та просторий санвузол (11 м2).
Продають сучасний котедж у Боратині: є гараж і власна ділянка. ФОТО. ПЛАНУВАННЯ*

Котедж у Боратині

Будівля – з червоної цегли, утеплена пінопластом та пофарбована, до будинку підведена електрика та газопостачання. Прибудинкова територія вимощена бруківкою та огороджена парканом.

Неподалік - школа та стадіон. Котедж розташований за 2 хвилини до вулиці Центральної у Боратині і за 2 км від вулиці Об’їзної, що веде до Луцька.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, продаж, котедж, Боратин
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