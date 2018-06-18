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На реставрацію садиб, пов’язаних з Лесею Українкою, треба майже 15 мільйонів гривень

На реставрацію садиб, пов’язаних з Лесею Українкою, треба майже 15 мільйонів гривень
Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки, що на Волині, отримав переможне місце в попередньому конкурсному відборі програм і проєктів, що можуть реалізовуватися коштом Державного фонду регіонального розвитку вже наступного року.

Як розповіла Суспільному директорка Волинського краєзнавчого музею Оксана Важатко, філія музею – Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки – отримала третє місце у рейтинговому списку серед всіх проєктів поданих на розгляд Волинської регіональної комісії.

Із її слів, наразі невідомо, чи з Державного фонду регіонального розвитку будуть виділені кошти на цей проєкт. Музейниця каже: до уваги береться не лише високий рейтинг, а й інші критерії.

"Після прийняття бюджету України на наступний рік і розподілення кошти на ДФРР, буде доведена сума для Волині, і лише після того буде засідання комісії, яка в залежності від обсягів фінансування прийме рішення про кількість проєктів, на які виділять кошти", – зазначила Оксана Важатко.

У музеї кажуть: проєкт розрахований на 2021-2022 роки реалізації.

Загальна вартість проєкту – 14 мільйонів 980 тисяч гривень, із яких 13 мільйонів 330 тисяч гривень – кошти державного бюджету з Державного фонду регіонального розвитку, 1 мільйон 650 тисяч гривень – співфінансування Волинської обласної ради та Колодяжненської ОТГ.

Якщо проект волинського музею профінансують, то це дасть змогу не лише відреставрувати та відремонтувати "Сірий та Білий будинки Косачів", а оновити експозиції, ввести інтерактивні сучасні технології, оцифрувати фонди. Також для музею хочуть створити сайт та віртуальну екскурсію.

Нагадаємо, влітку цього року Суспільне розповідало про руйнування будинку, в якому жила Леся Українка. Хата, збудована 1890-го року, потребує ремонту. Штукатурка зовні та з середини хати осипається, дерев’яні стіни будівлі – оголені. Два будинки – "сірий" та "білий" – потребують реставраційно-ремонтних робіт.

Керівниця обласного управління культури Ольга Чубара зазначала, що вартість реконструкції двох будинків становить 11 мільйонів гривень. У музеї кажуть: щороку подивитися на будинок Лесі Українки приїжджає до 25 тисяч відвідувачів.

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Теги: садиба, Леся Українка, реставрація, Колодяжне
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