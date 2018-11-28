У Києві п'яний чоловік побив двох жінок-медиків із бригади швидкої медичної допомоги
Сьогодні, 22:15
У столиці фельдшерку та медсестру Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ЕМД) побив п’яний чоловік. Жінки отримали травму та перелом.
Про це повідомляє пресслужба Центру у Facebook.
Зазначається, що вчора увечері в Києві на бригаду ЕМД під час виконання виклику був скоєний напад. Постраждали дві жінки-медики - фельдшер 24-х і медична сестра 63-х років.
"Пацієнт з підозрою на алкогольне сп’яніння у стані агресії побив їх - силою виштовхав фельдшера з машини, штовхнув медсестру", - йдеться в повідомленні.
У результаті перша отримала закритий перелом лівої гомілки зі зміщенням , друга - закриту травму лівого колінного суглобу. Обидві госпіталізовані до травматологічного відділення.
"Перед тим постраждалі викликали поліцейський наряд. Є заяви постраждалих. Є зареєстрований факт нападу", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Центру у Facebook.
Зазначається, що вчора увечері в Києві на бригаду ЕМД під час виконання виклику був скоєний напад. Постраждали дві жінки-медики - фельдшер 24-х і медична сестра 63-х років.
"Пацієнт з підозрою на алкогольне сп’яніння у стані агресії побив їх - силою виштовхав фельдшера з машини, штовхнув медсестру", - йдеться в повідомленні.
У результаті перша отримала закритий перелом лівої гомілки зі зміщенням , друга - закриту травму лівого колінного суглобу. Обидві госпіталізовані до травматологічного відділення.
"Перед тим постраждалі викликали поліцейський наряд. Є заяви постраждалих. Є зареєстрований факт нападу", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Києві п'яний чоловік побив двох жінок-медиків із бригади швидкої медичної допомоги
Сьогодні, 22:15
На реставрацію садиб, пов’язаних з Лесею Українкою, треба майже 15 мільйонів гривень
Сьогодні, 21:19
На озері у Шацькому районі рибпатруль зловив двох браконьєрів
Сьогодні, 20:52