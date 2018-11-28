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У Києві п'яний чоловік побив двох жінок-медиків із бригади швидкої медичної допомоги

У Києві п'яний чоловік побив двох жінок-медиків із бригади швидкої медичної допомоги
У столиці фельдшерку та медсестру Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ЕМД) побив п’яний чоловік. Жінки отримали травму та перелом.

Про це повідомляє пресслужба Центру у Facebook.

Зазначається, що вчора увечері в Києві на бригаду ЕМД під час виконання виклику був скоєний напад. Постраждали дві жінки-медики - фельдшер 24-х і медична сестра 63-х років.

"Пацієнт з підозрою на алкогольне сп’яніння у стані агресії побив їх - силою виштовхав фельдшера з машини, штовхнув медсестру", - йдеться в повідомленні.

У результаті перша отримала закритий перелом лівої гомілки зі зміщенням , друга - закриту травму лівого колінного суглобу. Обидві госпіталізовані до травматологічного відділення.

"Перед тим постраждалі викликали поліцейський наряд. Є заяви постраждалих. Є зареєстрований факт нападу", - йдеться в повідомленні.

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Теги: швидка допомога, напад, перелом, Київ
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