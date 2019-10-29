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У Луцьку реконструюватимуть площу перед РАЦСом

У Луцьку реконструюватимуть площу перед РАЦСом
Площу перед Палацом урочистих подій, що в Луцьку, як і саме приміщення планують відремонтувати.

Про це йшлося 21 грудня під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише ІА Волинські новини.

Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, зараз управління архітектури та містобудування організовує всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращу концепцію облаштування території РАЦСу.

«Ми однозначно цю площу будемо ремонтувати, тому що на сьогодні вона серед усіх площ міста знаходиться в найгіршому стані. Вона напіваварійна», – сказав він.

Та додав, що по самому приміщенню РАЦСу вже розроблена проєктно-кошторисна документація, за якою проведений всеукраїнський конкурс.

«Цей конкурс виграли архітектори з Одеси і в нас є проєкт реконструкції цього приміщення Палацу урочистих подій зі збереженням функціональної частини та облаштуванням там філії ЦНАПу. Тому що ЦНАП, який знаходиться на вулиці Лесі Українки, в силу свого місцезнаходження не справляється – є проблеми з доїздом, парковками. Свого часу з тодішнім виконувачем повноважень міського голови ми їздили в Мінрегіон, нам були обіцяні кошти. На жаль, вони не надійшли. Цього року ми подавали проєкт реконструкції РАЦСу на ДФРР. Побачимо, якими будуть результати голосування», – розповів Ігор Поліщук.

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Теги: РАЦС, площа, реконструкція, виконком
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