У Луцьку реконструюватимуть площу перед РАЦСом
Сьогодні, 22:49
Площу перед Палацом урочистих подій, що в Луцьку, як і саме приміщення планують відремонтувати.
Про це йшлося 21 грудня під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише ІА Волинські новини.
Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, зараз управління архітектури та містобудування організовує всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращу концепцію облаштування території РАЦСу.
«Ми однозначно цю площу будемо ремонтувати, тому що на сьогодні вона серед усіх площ міста знаходиться в найгіршому стані. Вона напіваварійна», – сказав він.
Та додав, що по самому приміщенню РАЦСу вже розроблена проєктно-кошторисна документація, за якою проведений всеукраїнський конкурс.
«Цей конкурс виграли архітектори з Одеси і в нас є проєкт реконструкції цього приміщення Палацу урочистих подій зі збереженням функціональної частини та облаштуванням там філії ЦНАПу. Тому що ЦНАП, який знаходиться на вулиці Лесі Українки, в силу свого місцезнаходження не справляється – є проблеми з доїздом, парковками. Свого часу з тодішнім виконувачем повноважень міського голови ми їздили в Мінрегіон, нам були обіцяні кошти. На жаль, вони не надійшли. Цього року ми подавали проєкт реконструкції РАЦСу на ДФРР. Побачимо, якими будуть результати голосування», – розповів Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося 21 грудня під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише ІА Волинські новини.
Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, зараз управління архітектури та містобудування організовує всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращу концепцію облаштування території РАЦСу.
«Ми однозначно цю площу будемо ремонтувати, тому що на сьогодні вона серед усіх площ міста знаходиться в найгіршому стані. Вона напіваварійна», – сказав він.
Та додав, що по самому приміщенню РАЦСу вже розроблена проєктно-кошторисна документація, за якою проведений всеукраїнський конкурс.
«Цей конкурс виграли архітектори з Одеси і в нас є проєкт реконструкції цього приміщення Палацу урочистих подій зі збереженням функціональної частини та облаштуванням там філії ЦНАПу. Тому що ЦНАП, який знаходиться на вулиці Лесі Українки, в силу свого місцезнаходження не справляється – є проблеми з доїздом, парковками. Свого часу з тодішнім виконувачем повноважень міського голови ми їздили в Мінрегіон, нам були обіцяні кошти. На жаль, вони не надійшли. Цього року ми подавали проєкт реконструкції РАЦСу на ДФРР. Побачимо, якими будуть результати голосування», – розповів Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
В ідеальному стані площа Возз"єднання
Останні новини
У Рівному посеред вулиці застрелили чоловіка
Сьогодні, 23:20
У Луцьку реконструюватимуть площу перед РАЦСом
Сьогодні, 22:49
У Києві п'яний чоловік побив двох жінок-медиків із бригади швидкої медичної допомоги
Сьогодні, 22:15
На реставрацію садиб, пов’язаних з Лесею Українкою, треба майже 15 мільйонів гривень
Сьогодні, 21:19